Путин призвал помочь страдающим людям в Газе

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в оказании помощи людям, страдающим в секторе Газа, особенно россиянам. Об этом он говорил на совещании с правительством в режиме ВКС.
«Это очень важная, гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь - тем более нашим гражданам», - сказал Путин.
Напомним, 48 прилетевших в понедельник в Москву граждан России, эвакуированных из охваченного боевыми действиями сектора Газа, находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. В МЧС отметили, что выбрали Подмосковье, так как регион уже имеет опыт приёма и адаптации беженцев. Ранее в область приезжали жители Луганской и Донецкой народных республик.
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Элина Позднякова