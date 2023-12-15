«Известия»: В плену ХАМАС до сих пор остаются трое россиян

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На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Об этом сообщил «Известиям» советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. При этом, по данным источника в армейских структурах еврейского государства, они не числятся как кадровые военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом ранее сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последняя на данный момент группа граждан России и их родственников-палестинцев прибыла спецрейсом МЧС в Москву 10 декабря. В этот день в Москву приехали 100 человек.
В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава.
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Артем Путинцев