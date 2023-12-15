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«Известия»: В плену ХАМАС до сих пор остаются трое россиян

15 декабря 2023, 06:04
Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Об этом сообщил «Известиям» советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. При этом, по данным источника в армейских структурах еврейского государства, они не числятся как кадровые военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом ранее сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последняя на данный момент группа граждан России и их родственников-палестинцев прибыла спецрейсом МЧС в Москву 10 декабря. В этот день в Москву приехали 100 человек.


В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава.

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#хамас
#плен
#израиль
#россияне
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В Китае заявили о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
15 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/awdebenham

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай обладают большим потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
Си Цзиньпин 15 декабря по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета направил поздравительную телеграмму.

«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — цитирует агентство текст телеграммы, распространённый китайским Центральным телевидением.

Китайский лидер отметил, что модернизация в стиле КНР открывает больше возможностей всем мировым компаниям, включая компании из США.

Он добавил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

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#сша
#китай
#компании
#модернизация
#лидер
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РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
15 декабря 2023, 05:38

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Япония ввела новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 из Белоруссии, а также из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство экономики.
Страна восходящего Солнца с 1 января 2024 года также введёт запрет на импорт из России непромышленных алмазов.

Кроме того, Япония вводит санкции (включая заморозку активов)против 35 физических лиц и 43 организаций из РФ. Под санкции среди прочих попали Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, «Восточная верфь».

Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.

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#россия
#япония
#санкции
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Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
Politico: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
15 декабря 2023, 04:55

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе лично, однако за сутки до мероприятия его визит отменили.
«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — пишет Politico.

В итоге украинский лидер обратился к главам европейских стран по видеосвязи. В ходе своей речи Зеленский призвал европейских лидеров к решительности, подчеркнув, что этот саммит «войдет в историю».

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#украина
#саммит
#лидер
#ес
#зеленский
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Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо
15 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/Aoraee

Власти двух латиноамериканских стран — Гайаны и Венесуэлы — договорились ни при каких обстоятельствах не применять силу в ходе территориального спора по району Эссекибо. Об этом 15 декабря пишет РИА Новости.
Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.

Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.

Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

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#мид рф
#страны
#мария захарова
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Мать Илона Маска заявила, что Байден мешает её сыну делать мир лучше
15 декабря 2023, 04:06

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Мать владельца SpaceX и Tesla Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден мешает её сыну Илону Маску делать мир лучше. Об этом она написала в соцсети Х.
«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США», — говорится в публикации.

Таким образом  Мэй Маск прокомментировала слова члена FCC Брендана Карра о том, ​что Джо Байден готов прибегнуть ​к различным мерам для слежки за Илоном Маском.

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#сша
#президент
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#мир
#люди
#байден
#джо байден
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РИА Новости: Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в Газе Яхъи Синвара сочтены
15 декабря 2023, 04:00

Фото: iStock/zefart

Дни лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного, но высокопоставленного представителя Белого дома.
«Я думаю, что можно с уверенностью говорить, что дни Яхьи Синвара, как военного лидера ХАМАС, сочтены. Я также думаю, что неважно, сколько времени это займет… Правосудие свершится», — заявил представитель вашингтонской администрации.

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. 

Напоминаем, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


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#белый дом
#сектор газа
#хамас
#израиль
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Кандидатами на пост президента от КПРФ могут стать Зюганов и Левченко
15 декабря 2023, 02:23

Фото: РИА Новости/Сергей Сергеев

Бюро московского горкома КПРФ рекомендовало федеральному съезду Компартии выдвинуть в президенты России либо лидера партии Геннадия Зюганова, либо бывшего иркутского губернатора, действующего депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом рассказал первый секретарь московского горкома КПРФ Николай Зубрилин.
«Бюро Московского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации рекомендовало XVIII Съезду <...> рассмотреть вопрос о выдвижении на должность президента Российской Федерации <...> председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Зюганова Геннадия Андреевича и первого секретаря Иркутского областного Комитета КПРФ, депутата Государственной Думы фракции КПРФ Левченко Сергея Георгиевича», — сообщается на сайте Московского горкома КПРФ.

Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно.

Наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог Евгений Минченко считает главу Хакасии Валентина Коновалова и экс-депутата Николая Бондаренко. Однако, вероятность, что на выборы выдвинут Геннадия Зюганова достаточно высока, уверен он. 

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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#выборы
#президент
#геннадий зюганов
#кандидаты
#кпрф
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В Пентагоне заявили о тяжёлом выборе США
Пентагон: США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
15 декабря 2023, 02:07

Фото: iStock/icholakov

США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева, сообщил Пентагон.
По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению. Однако у них есть только 1 миллиард долларов на покупку нового оборудования взамен старого. 

Издание Bloomberg отмечает, что посылать Украине военное оборудование без гарантии, что оно будет заменено в ближайшее время, — рискованная стратегия. Но некоторые законодатели утверждают, что это означает, что Украина не окажется под реальной угрозой, если Конгресс не согласится с просьбой Белого дома о новом финансировании до того, как законодатели уйдут на каникулы в конце недели. 

Ранее администрация президента CША Джо Байдена призвала Конгресс и дальше выделять деньги для помощи Украине, обосновывая это тем, что подобный шаг станет залогом роста экономики в самих Штатах.

Напомним, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.

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#сша
#украина
#помощь
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Байден и Эрдоган обсудили перспективы Палестины
15 декабря 2023, 02:03

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки гумпомощи в сектор Газа, а также перспективы палестинского населения. Об этом пишет РИА Новости.
«Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа», — цитирует агентство заявление Белого дома.

Байден также указал Эрдогану на поддержку со стороны Вашингтона права Израиля на самооборону.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#заявление
#байден
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