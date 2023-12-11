Из сектора Газа эвакуировано свыше тысячи россиян, сообщили в МИД РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом сообщили в МИД РФ.
В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава.
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Анастасия Чинкова