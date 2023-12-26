Jagran: Учёные выяснили, какой фрукт снижает риск развития рака

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Согласно исследованию учёных-медиков из University of Illinois at Chicago и других исследовательских учреждений, употребление груш может оказывать различные положительные воздействия на организм человека, включая защиту от рака и поддержку здоровья костей.
Благодаря богатому содержанию флавонидов, груши помогают остановить повреждение клеток, вызываемое хроническими воспалениями, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера, а также раку и диабету. Кроме того, употребление в пищу богатых бором груш поможет облегчить усвоение кальция, что будет способствовать сохранению здоровья костей.
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