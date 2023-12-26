Радио1
Главная / Новости / Политика/ Jagran: Учёные выяснили, какой фрукт снижает риск развития рака

Jagran: Учёные выяснили, какой фрукт снижает риск развития рака

Jagran: Учёные выявили влияние употребления груш на снижение риска развития рака
26 декабря 2023, 19:12
Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Согласно исследованию учёных-медиков из University of Illinois at Chicago и других исследовательских учреждений, употребление груш может оказывать различные положительные воздействия на организм человека, включая защиту от рака и поддержку здоровья костей.

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, груши помогают поддерживать здоровый вес, создавая ощущение сытости и поддерживая нормальное функционирование пищеварительной системы, передаёт издание Jagran. Вещества, содержащиеся в этом фрукте, обладают антимутагенными и противораковыми свойствами. Употребление большого количества груш в пищу поможет снизить риск развития онкологии мочевого пузыря, желудка и легких.

Благодаря богатому содержанию флавонидов, груши помогают остановить повреждение клеток, вызываемое хроническими воспалениями, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера, а также раку и диабету. Кроме того, употребление в пищу богатых бором груш поможет облегчить усвоение кальция, что будет способствовать сохранению здоровья костей.

Читайте также:

Онколог предупредила о появляющихся после застолья симптомах рака

Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта

Онкологи назвали популярный продукт, приводящий к раку печени
#болезни
#фрукты
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ
26 декабря 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет заниматься расширением расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммиите глав Содружества.
По словам главы государства, переход на расчёты в нацвалютах между странами СНГ позволит обеспечить экономическую и финансовую независимость государств.

Также Путин пообещал, что уделил внимание укреплению сотрудничества в сфере экономики со странами Содружества.

Российский президент привёл статистику, согласно которой товарооборот между странами за текущий год значительно вырос. За десять месяцев рост составил 2% или 83,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, Россия как председатель СНГ планирует проводить совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности в Евразии, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотических веществ.

Путин призвал лидеров государств поддержать предложения России о создании Евразийской академии киноискусств, учреждения Евразийской кинопремии, а также создания международного песенного конкурса «Интервидение».

Читайте также:

В Санкт-Петербурге началась встреча глав государств СНГ

Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки

Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ
#владимир путин
#россия
#сотрудничество
#президент
#валюта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бабурин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты РФ
26 декабря 2023, 19:54

Фото: iStock/Chattrawutt

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Кандидатом в президенты России Бабурин был выдвинут в субботу съездом «Российского общенародного союза».

Ранее сообщалось, что депутат Московской области Борис Надеждин 26 декабря прибыл в ЦИК и лично подал документы на выдвижение кандидатом на предстоящие выборы главы государства. Свою кандидатуру политик выдвинул от партии «Гражданская инициатива».

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

Читайте также:

Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента

Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
#цик
#кандидаты
#выборы
#президент
#документы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о планах РФ на время председательства в СНГ
Путин: Россия во время председательства в СНГ уделит внимание экономике
26 декабря 2023, 19:01

Фото: kremlin.ru

В своё время председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Россия уделит пристальное внимание экономики, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на открытии неформального саммита СНГ.
«Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов», — прокомментировал ситуацию глава РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что в качестве председателя СНГ, Россия займётся поддержанием безопасности во всём евразийском регионе, а также вступит в борьбу с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и коррупцией.

Читайте также:

Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего»

Путин подписал закон об упрощении доступа к управлению мотовездеходной техникой

«Большая честь»: Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
#россия
#владимир путин
#экономика
#валюта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ХАМАС и «Исламский джихад» обсуждают план Каира по прекращению огня в Газе
26 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Stadtratte

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» серьёзно обсуждают план Египта по мирному урегулированию в секторе Газа. Представители обоих исламских движений сделали об этом совместное заявление.
По сообщению телеканала Al Hadath, палестинские лидеры отметили, что египетский документ является результатом важной и продуманной работы и по нему ведётся самое серьёзное у углублённое обсуждение. Представители группировок назвали недостоверной информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» отвергают план, предложенный Каиром. Они также отметили важную роль Египта в ближневосточном урегулировании и добавили, что открыты для его посреднических усилий.

Ранее Египет предложил поэтапный план прекращения огня в Газе и перехода к мирному урегулированию. Он включал в себя гуманитарные перемирия для обмена пленными между ХАМАС и Израилем, формирование временного технократического правительства для подготовки президентских выборов в Палестине, а также постепенный вывод израильских войск с территории анклава и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Читайте также:

Нетаньяху назвал условия мира в Газе

Asharq: Египет представил Израилю и ХАМАС план поэтапного урегулирования в Газе

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
#план
#египет
#дома
#хамас
#израиль
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте
26 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Итог конфликта на Украине вполне может склониться в сторону России. Такое мнение высказал бывший заместитель командующего Европейским контингентом вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти.
В эфире телеканала NBC News американский военачальник заявил, что «чаша весов может склониться» в сторону Москвы, если Киев своевременно не получит новую финансовую поддержку, вооружения, технику и дополнительные силы от западных союзников.

Твитти также добавил, что ныне ситуация складывается таким образом, что, если не будет явного победителя, то возникнет тупиковая ситуация и, возможно, замороженный конфликт. Американский генерал, впрочем, оговорился, что война — это крайне непредсказуемое мероприятие. Последнее высказывание однако не отменяет того факта, что даже высшие военные чины в США и НАТО сильно сомневаются в возможности успеха Киева в конфликте.

Читайте также:

«Готовимся к худшему»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ

В США оценили возможность Украины провести новое контрнаступление

Стало известно, почему США приостановили помощь Украине
#сша
#военные
#конфликт
#война
#нато
#вооружения
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки
Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
26 декабря 2023, 17:26

Фото: istock / Sophie_James

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после событий 2023 года в Нагорном Карабахе. На неформальном саммите лидеров стран СНГ политики пожали друг другу руки. Об этом пишут РИА Новости

Сообщается, что сначала Алиев поздоровался с президентом РФ Владимиром Путиным, затем поприветствовал несколько глав стран СНГ, а уже после — с Пашиняном.

26 декабря в Северной столице состоялся саммит глав государств СНГ. Путин пригласил коллег из Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана начать общаться во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга вместо общения за столом переговоров.

До этого сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского в последний момент не пустили на саммит Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Издание Politico присудило издевательские премии фон дер Ляйен и Боррелю

Турецкий историк считает, что США скоро сдадут Украину

Захарова: Сербии удалось не допустить украинского сценария
#экскурсии
#президент
#саммит
#новости
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тайвань расширяет экспортные ограничения в Россию и Белоруссию
26 декабря 2023, 17:03

Фото: istockphoto/AlexLMX

Тайвань расширяет список ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. По сообщению министерства экономики острова, перечень товаров, запрещенных к поставкам, увеличится на 45 пунктов.
Прежний список, который Тайвань обнародовал чуть менее года назад, содержал 52 позиции, напоминает ТАСС. В него входили вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и товары машиностроения. Теперь перечень пополнился другими товарами высоких технологий. По заявлению ведомства, это было сделано с целью осуществления международного сотрудничества, а также для того, чтобы воспрепятствовать использованию высокотехнологичных разработок в военных целях.

В министерстве экономики Тайваня также уточнили, что ограничения начнут действовать с 25 января 2024 года. Новые 45 наименований товаров были добавлены в список экспортного контроля, соответствующий требованиям Евросоюза, США и других дружественных альянсов, добавили в ведомстве.

Читайте также:

Южная Корея к 15 января расширит экспортные санкции против России

Набиуллина назвала главные проблемы России из-за международных санкций

Украина ввела новые санкции в отношении лиц и компаний из России
#сша
#товары
#ограничения
#экспорт
#россия
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Издание Politico присудило издевательские премии фон дер Ляйен и Боррелю
26 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони получили ключевые места юмористического антирейтинга года по версии издания Politico.
Так, Урсула фон дер Ляйен получила звание «немки, играющей в президента Европы». Автор статьи заявил, что любая попытка политика воспользоваться своими полномочиями заканчивается тем, что она врезается в кирпичную стену.

Жозеп Боррель, в свою очередь, получил антипремию «Борат от дипломатии». Борат является персонажем одноимённой американо-британской комедии. У носителей английского языка это имя носит нарицательное значение «благожелательного болвана».

А глава кабмина Италии Джорджа Мелони был назван автором статьи «хоббитом, играющим фашиста». Такое звание ему дано потому, что он, подобно фон дер Ляйен, позволяет вести себя так, будто он президент Евросоюза.

Читайте также:

Лай собак завершил выступление фон дер Ляйен о мощи Европы

Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин Forbes

«Он дурак»: Лукашенко точно и лаконично описал Борреля
#евросоюз
#политика
#премия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японская компания Mitsui отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»
26 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/blew_i

Японская компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщила газета Sankei.
Издание отмечает, что такое решение было принято из-за неясных перспектив проекта, в отношении которого введены санкции США.

Также уточняется, что отзыв сотрудников не говорит о том, что Япония окончательно уходит из проекта.

В самой компании Mitsui&Co не дали официальных комментариев по поводу отзыва сотрудников.

Кроме того, газета отмечает, что из-за санкций в отношении «Арктик СПГ 2» Япония и другие страны-участницы проекта могут пересмотреть планы закупок СПГ. В случае сокращения проекта правительство Японии будет обсуждать меры в отношении ограничений с США.

Читайте также:

МИД КНР прокомментировал санкции США против проекта «Арктик СПГ – 2»

Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили участие в проекте

США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
#япония
#россия
#проект
#сша
#санкции
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф