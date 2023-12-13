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Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта

Стоматолог Сотникова: сухость и неприятный запах изо рта могут указывать на рак
13 декабря 2023, 17:17
Фото: iStock/Marina Demeshko

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», – приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Доктор отметила, что на ранних стадиях данный вид онкологии протекает бессимптомно и представляет собой узелок либо язвочку. Со временем он увеличивается в диаметре, появляется боль.


Сотникова подчеркнула, что риски развития заболевания повышают жесткие диеты, регулярные повреждения десен из-за различных факторов, несоблюдение гигиены и курение.

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В Сергиево-Посадскую больницу впервые поступило оборудование для бесконтактного дробления камней
13 декабря 2023, 17:09

Фото: Минздрав МО

В Сергиево-Посадскую больницу доставили новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией. Оборудование предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре. Это первое подобное оборудование в больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной могут быть мочекаменная болезнь и отхождение камней. Это довольно болезненное состояние. 
«Ранее в таких ситуациях мы проводили лекарственную терапию или контактную литотрипсию, когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь появилась возможность дробить камни с помощью ультразвука бесконтактным путём, без проникновения в мягкие ткани и без травматизации», – рассказал главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев
Он добавил, что стоимость аппарата составляет 45 млн рублей. Он уже начал работу в операционном блоке стационара. 
 
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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#подмосковье
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В центре «Пушкинский» заработала новая программа реабилитации участников СВО
13 декабря 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В комплексном центре «Пушкинский» запустили новую программу реабилитации участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Центр находится в Ивантеевке. В него закупили для новой программы механический тренажер, который разрабатывает кисти рук и помогает восстановлению после инсульта.

«<…>Реабилитационные мероприятия включают в себя физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Тренажер для восстановления подвижности пальцев рук после травмы и инсульта помогает развитию мелкой моторики, координации движений кисти и пальцев руки, умения концентрировать внимание. Двое военнослужащих из Пушкино <…> сегодня приступили к реабилитации по новой программе», — отметил руководитель центра Артем Савин.

Стоит отметить, что в центре для реабилитации пациентов работает соляная пещера и ультразвуковая терапия.

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Врач Алексеева: Плохая вентиляция может стать причиной сонливости
13 декабря 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что причиной сонливости и снижения работоспособности может стать плохое проветривание помещения.
«В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Все это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости и снижаются работоспособность», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

По её словам, проветривание помещений является очень полезным, поскольку благодаря ему воздух очищается от ненужных микробов и вирусов.

Ранее учёные заявили, что правило 10 тыс. шагов в день для поддержания нормального состояния здоровья является мифом. На самом деле человеку во избежание сидячего образа жизни может быть достаточно и меньшего числа шагов. Как пишет utro.ru со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology, специалисты считают, что главное – начать двигаться, а ощутимый результат могут дать и 5-7 тыс. шагов в день.

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Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение
Нутрициолог Разаренова назвала полезные свойства какао
13 декабря 2023, 13:18

Фото: IStock/Farion_O

Какао содержит множество полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. Однако употреблять этот напиток нужно с осторожностью, потому что он может привести и к проблемам в организме, рассказала «Радио 1» врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.
Какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь контролировать уровень холестерина, улучшить кровообращение и даже повысить настроение благодаря содержанию фенетиламина. Это вещество, которое стимулирует выработку эндорфинов, объяснила специалист. Также какао может быть полезно для улучшения памяти и концентрации, оно способствует снижению уровня стресса и улучшению качества сна.
«Однако, следует помнить, что польза будет наиболее заметной при употреблении натурального какао, а не обработанного и обогащенного сахаром и жирами. Также важно умеренное потребление. Излишняя концентрация какао может вызвать нервозность, бессонницу, головные боли, а также ухудшить работу желудочно-кишечного тракта из-за содержания теобромина, который может вызвать раздражение желудка. Также стоит отметить, что некоторые люди могут быть аллергичны к какао или иметь непереносимость кофеина, который также содержится в напитке», — заметила нутрициолог.
По словам врача, рекомендуется употреблять не более двух-трех чашек горячего какао в день. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от чувствительности к кофеину и состояния здоровья.
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
При выборе какао собеседница рекомендовала отдавать предпочтение натуральному какао без добавления сахара и других добавок.
«Какао является калорийным продуктом. В зависимости от содержания какао и добавок, количество калорий в какао может варьироваться. Например, натуральное какао без добавок обычно содержит около 12 калорий на одну столовую ложку порошка, если оно сварено на воде. Однако горячий шоколад или другие напитки на основе какао с добавлением сахара, молока и других ингредиентов могут содержать значительно больше калорий. А и его частое употребление может отразиться не только на здоровье, но и фигуре», — заключила Разаренова.
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#напитки
#зима
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Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребенка бусину
13 декабря 2023, 10:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В городском округе Видное врачи извлекли из дыхательных путей двухлетнего ребенка бусину. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились обеспокоенные родители девочки, у которой они заметили дискомфорт, связанный с болезненные ощущения в носу.

«Мы извлекли из носа ребенка бусину диаметром 8 мм. Оказалось, что инородный предмет провел в носовой полости пациентки около двух недель. <…>Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей. Я призываю родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы», - подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Врач также добавила, что основными симптомами инородного тела в организме у детей могут быть тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, а также нарушение аппетита и сна.

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#подмосковье
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Диетолог назвала полезный при похудении кисломолочный продукт
Диетолог Муди: творог хорошо насыщает и способствует похудению
13 декабря 2023, 10:48

Фото: istock / grafvision

Творог являет полезным продуктом, способствующим похудению. О пользе этого кисломолочного продукта рассказала сертифицированный диетолог Дестини Муди изданию Eat This, Not That.
Диетолог заявила, что считает творог незаменимым при похудении, так как он утоляет чувство голода и содержит много полезных витаминов и микроэлементов. Этот продукт полезен для костей и хорошего общего самочувствия.

Творог содержит казеиновый белок, которые насыщают лучше других белковой пищи. Эксперт объяснила, что казеин переваривается медленнее, чем обычный белок, поэтому по своей эффективности в борьбе с голодом сравнивается с яйцами. 

Она порекомендовала употреблять творог с ягодам, овощами или злаками, чтобы сделать его еще более полезным.

Ранее диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#еда
#питание
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В Люберцах врачи спасли мужчину, которого переехал грузовик
13 декабря 2023, 10:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
78-летний мужчина поступил в больницу с тяжелым переломом и множественными ушибами, которые он получил в результате ДТП. У пациента выявили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, а также обострение хронической болезни на фоне стресса.

«Мы провели пациенту малоинвазивную операцию: через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию, которая позволит ему ходить, не дожидаясь полного заживления перелома. Все манипуляции происходили под контролем специального передвижного рентген-аппарата С-дуга. Такие операции <…>  позволяют избежать большой кровопотери, что значительно ускоряет послеоперационное восстановление пациентов», — отметил заведующий отделением травматологии Люберецкой областной больницы Алексей Пронин.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже начал восстановительное лечение и может самостоятельно ходить, опираясь на костыли.

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Косметолог раскрыла, как с помощью оливкового масла защитить кожу в холода
Косметолог Баллирано рассказала, как защитить кожу в холодное время года
13 декабря 2023, 10:07

Фото: IStock/seb_ra

Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Как защитить кожу в холодное время года, «Радио 1» рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.
В зимнее время особое внимание нужно уделить кремам. Специалист рекомендовала использовать специальные колд-кремы, которые сохранят кожу упругой и не допустят раздражений и обветриваний.
«Так мы сохраним собственную влагу, лицо не будет раздражаться, краснеть, не будут появляться воспаления. Например, из-за сухости кожи на лице могут появляться микротрещинки, из-за того усиливаются морщинки, кожа шелушится», — добавила косметолог.
Дома также можно прибегать к использованию натуральных масел. Баллирано подчеркнула, что при хорошем составе помочь защитить кожу может даже оливковое масло.
«На время нужно исключить увлажняющие кремы и использовать питательные кремы и натуральные масла, например, оливковое. Если это натуральное масло, оно будет идентично маслам верхнего слоя нашей кожи. Когда оно настоящее, оно впитывается в лицо, оно питает. Можно сделать это на ночь. Для этого можно либо распарить кожу или согреть масло, нанести на лицо, процентов 70-80 впитается кожей, и на утро кожу будет бархатной», — подметила эксперт. 
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От кислотных пилингов, других препаратов с кислотами, а также увлажняющих кремов собеседница призвала вовсе отказаться. Если полностью не получается убрать увлажняющие средства из-за особенностей кожи, то рекомендуется минимизировать их дозу.
«Увлажняющие кремы можно использовать только с утра перед нанесением макияжа, так как при жирной коже не всем именно рекомендованы питательные кремы. Тогда мы их наносим за 30-40 минут до выхода на улицу. Если остаётся блеск, мы убираем излишки салфеткой и на улицу выходим с абсолютно сухим лицом. Ни в коем случае не должна оставаться влага, так как мы высушим верхний слой кожи, он будет шелушиться», — добавила Баллирано. 
В случае, если кожа пострадала от воздействия низких температур, косметолог призвала прибегнуть к использованию масок.
«Нам нужно снять сухой слой, например, с помощью легких пилинги, пилингов-скаток. После того как мы сняли верхний слой, наносим по типу кожи кремы, это могут быть питательные, успокаивающие, с алоэ и так далее. В конце можно использовать маски тканевые, но лучше купить гидрогелиевые», — заключила эксперт.
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#зима
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Россиян предупредили о риске поглупеть из-за фастфуда
Нутрициолог Меньшикова предупредила, что от поглупеть фастфуда можно поглупеть
13 декабря 2023, 07:46

Фото: istock / rez-art

Чрезмерное употребление фастфуда, помимо развития ожирения, проблем с кожей, депрессией, чревато также ухудшением работы мозга и снижению памяти. Об этом рассказала нутрициолог Мария Меньшикова «Ленте.ру».

«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение», — предупредила Меньшикова.
Из-за этого человек начинает через непродолжительное время снова чувствовать голод. 

«Фастфуд — это также проблемы с кожей: акне, перхоть, повышенное выделение кожного сала», — заявила эксперт.
Быстрая еда также заставляет глупеть. Нехватка питательных веществ и витаминов и чрезмерное количество жиров негативно влияют на мозг, что сказывается на основных мыслительных процессах. 

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#питание
#здоровье
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