Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта

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Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», – приводит слова специалиста «Газета.Ru».
Доктор отметила, что на ранних стадиях данный вид онкологии протекает бессимптомно и представляет собой узелок либо язвочку. Со временем он увеличивается в диаметре, появляется боль.
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