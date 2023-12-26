Онколог предупредила о появляющихся после застолья симптомах рака

Фото: istock / Fabio Camandona
Онколог Лиза Вудроу рассказала про симптомы, которые могут возникать после обильного праздничного застолья и могут сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. Об этом пишет The Sun.
Врач отметила, что что злокачественные опухоли в поджелудочной железе могут провоцировать скопление газов или жидкости в животе. О заболевании может свидетельствовать чувство трепетания в животе, булькающие звуки и другие проблемы с пищеварением. После плотного ужина и спиртных напитков эти симптомы становятся сильнее.
Также Вудроу заявила, что после застолья могут сильнее проявляться признаки онкологии яичников. По словам онколога, эта болезнь развивается у женщин старше 50 лет и вызывает вздутие желудка, боли в животе или в области между бедрами. Также женщины с раком яичников жалуются на отсутствие аппетита и частые позывы в туалет.
При этом, она обратила внимание, что такие симптомы могут появляться и у у здоровых людей из-за переедания и злоупотребления алкоголем.
До этого сообщалось, что вв России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения
Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению
Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники
Также Вудроу заявила, что после застолья могут сильнее проявляться признаки онкологии яичников. По словам онколога, эта болезнь развивается у женщин старше 50 лет и вызывает вздутие желудка, боли в животе или в области между бедрами. Также женщины с раком яичников жалуются на отсутствие аппетита и частые позывы в туалет.
До этого сообщалось, что вв России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения
Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению
Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники
Алина Юрчак