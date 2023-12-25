Asharq: Египет представил Израилю и ХАМАС план поэтапного урегулирования в Газе

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Египет представил Израилю и Палестинскому движению ХАМАС свой вариант по прекращению военных действий в секторе Газа и постконфликтному мирному урегулированию. Этот план состоит из трёх этапов.
Как сообщает телеканал Asharq, первый этап предполагает заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени боевики ХАМАС должны освободить 40 израильских женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену. План предусматривает, что в ответ Израиль освободит 120 пленных палестинцев из тех же категорий людей. Во время перемирия в сектор Газа будут доставлены продовольствие, медикаменты и топливо.
В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.
Последний этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских заключенных, которых в ответ освободит Израиль. Также в ходе третьего этапа израильские войска должны покинуть города сектора Газа и предоставить возможность жителям анклава вернуться в свои дома.
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В рамках второго этапа египетского предложения планируется создание правительства технократов, которое возьмёт на себя курирование вопросов доставки гуманитарной помощи, процесс восстановления сектора Газа и подготовку проведения всеобщих президентских выборов в Палестине.
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Александр Бойцов