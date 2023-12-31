Нетаньяху назвал сроки окончания конфликта в секторе Газа

Фото: iStock/Racide
Конфликт в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что капания будет завершена, как только удастся достичь всех поставленных целей и уничтожить движение палестинского отряда ХАМАС в секторе Газа.
Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния ливанским движением «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.
Ранее египетское правительство предоставило Израилю и палестинскому движению ХАМАС план по завершению конфликта в секторе Газа, а также по постконфликтному мирному урегулированию, который состоит из трёх пунктов.
Читайте также:
Нетаньяху назвал условия мира в секторе Газа
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния ливанским движением «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.
Читайте также:
Нетаньяху назвал условия мира в секторе Газа
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Анастасия Чинкова