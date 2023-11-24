JP: Семьи заложников и жертв ХАМАС потребовали отставки Нетаньяху

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Семьи погибших и заложников палестинского движения ХАМАС потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, об этом сообщает Jerusalem Post.
24 ноября разъяренная толпа, среди которой израильтяне потерявшие своих близких и те, кто ждут родных из плена, собралась напротив израильского парламента Кнессета. Граждане Израиля требовали отставки Беньямина Нетаньяху.
При этом, в газете уточняется, что некоторые граждане Израиля находятся под стенами Кнессета уже 16 дней.
Ранее пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и движение ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».
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«Группа семей, потерявших близких в результате теракта 7 октября или имеющих родственников, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников, собралась в пятницу перед Кнессетом, чтобы потребовать отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху от должности», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и движение ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».
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Евгения Парфентьева