Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам.
По словам Кадырова, он регулярно говорил о том, что мусульмане не совершали и не совершают террористические преступления. Глава Чечни также выразил надежду на то, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.
Сегодня, 29 июня, Бастрыкин заявил, что в РФ необходимо срочно запретить ношение никаба, так как в мусульманских государствах он также запрещен. По его мнению, теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
Читайте также:
Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
Бастрыкин объяснился за слова о «государственной дуре»
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 29 июня, Бастрыкин заявил, что в РФ необходимо срочно запретить ношение никаба, так как в мусульманских государствах он также запрещен. По его мнению, теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
Читайте также:
Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
Бастрыкин объяснился за слова о «государственной дуре»
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус Сити Холл»
Екатерина Коршунова