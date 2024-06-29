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Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане

29 июня 2024, 17:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам.
По словам Кадырова, он регулярно говорил о том, что мусульмане не совершали и не совершают террористические преступления. Глава Чечни также выразил надежду на то, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.

Сегодня, 29 июня, Бастрыкин заявил, что в РФ необходимо срочно запретить ношение никаба, так как в мусульманских государствах он также запрещен. По его мнению, теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом.



Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека
29 июня 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь увеличилось до четырех.
Воздушную тревогу объявили в городе в 08:56 по московскому времени в субботу, 29 июня. Система ПВО сработала, уничтожив две воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительной информации, три человека получили легкие осколочные ранения, повреждены несколько домов.

«В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них легкие осколочные ранения. Все доставлены в больницу, один человек был отпущен домой после осмотра», — сообщил Развожаев.
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В Москве четверо иностранцев до смерти забили 38-летнего мужчину на улице
29 июня 2024, 18:15

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве четверо человек до смерти избили 38-летнего мужчину после ссоры на улице. Пострадавшему нанесли удары по голове, что привело к его смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного Следственного комитета.
«Ночью 29 июня 2024 года на северо-западе Москвы между группой мужчин и потерпевшим возник конфликт. В результате ему были причинены травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала троих подозреваемых, все они являются иностранными гражданами. Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.

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Байден покинет президентскую гонку, если его близкие решат, что это необходимо
Axios: Байден выйдет из гонки, если его родственники и друзья примут это решение
29 июня 2024, 17:57

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом проинформировал портал Axios со ссылкой на свои источники.
Данный шаг со стороны близкого окружения нынешнего американского лидера вряд ли возможен, пишет издание. Отмечается, что в число близких, которые влияют на решения президента, входят: первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников из Белого дома.

Согласно информации источника, эти люди определяют все решения в жизни и президентстве Байдена.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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Экс-канцлера Германии Шредера вызвали в ландтаг по делу о «Северном потоке — 2»
29 июня 2024, 16:08

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был вызван как свидетель по делу о деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока — 2» в Мекленбурге-Передней Померании, сообщает Spiegel со ссылкой на парламентскую комиссию.
Комиссия намерена заслушать также премьер-министра региона Мануэлу Швезиг. Решение было принято на закрытом заседании, но даты слушаний пока не назначены.

В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании одобрил создание фонда Klimastiftung MV для поддержки проектов по защите климата и завершения строительства «Северного потока — 2». Немецкие СМИ сообщают, что фонд финансировался «Газпромом» и заключал договоры с компаниями для завершения газопровода в обход санкций США.

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Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР
Песков: собаки пхунсан, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве
29 июня 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал новые подробности о собаках, которые лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, собаки редкой породы пхунсан, которые Ким Чен Ын подарил Путину, уже адаптируются в столице. До этого Песков заявлял, что собакам еще предстоит дать клички.

Ранее сообщалось, что Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Орден вручил лично Ким Чен Ын.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире
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#подарок
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Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире
Лавров: Евросоюз может стать одним из центров нового мира
29 июня 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет только одного, — чтобы со стороны стран Запада не исходило угроз. Об этом Лавров сообщил на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с недружественными государствами при одном условии — отсутствие угроз в сторону РФ. Если данное условие проигнорируют, Европейский союз может оказаться на обочине мирового развития.

По словам министра, Евросоюз может стать одним из центров формирующегося многополярного мира, если одумается. Лавров призвал к реформированию ООН. Он отметил, что нужно поменять баланс сил от преобладания Запада к вовлечению представителей Африки, Азии, Латинской Америки.

Примечательно, что локомотивом новой интеграции может стать БРИКС.

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#трамп
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Бастрыкин объяснился за слова о «государственной дуре»
Бастрыкин заявил, что выражение «государственная дура» прочитал в соцсетях
29 июня 2024, 14:35

Фото: IStock/Oleg Elkov

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прокомментировал свое высказывание о «государственной дуре».
По его словам, выражение он придумал не сам, а прочитал его в социальных сетях, пишет РБК.

Во время обсуждения вопроса о запрете никаба в России, Бастрыкин заявил, что подобные вопросы следует направить на рассмотрение Госдумы, которую несколькими днями ранее он «не так назвал».

«Надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — подчеркнул глава ведомства.

Прежде сообщалось, что депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
#госдума
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Петербуржцам рассказали, как стать наблюдателем на выборах
29 июня 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Главная задача наблюдения на выборах в предстоящий Единый день голосования – обеспечить проведение честного и легитимного процесса. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
«Всегда есть запрос общества на открытость процесса и на участие в нём, с 2018-го из года в год растёт стремление наших сограждан быть наблюдателями на выборах, и мы этот интерес, безусловно, поддерживаем», – сказала Булгакова «Петербургскому дневнику».
По её словам, всё началось на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, когда молодым юристам дали возможность принять участие в наблюдении за выборами. За это время его осуществили более полумиллиона человек.

Участие в наблюдении может принять любой совершеннолетний россиянин, дееспособный, с избирательным правом и без статуса иностранного агента. Для этого нужно обратиться в Общественную палату Санкт-Петербурга или России.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что Общественная палата северной столицы поможет партиям подготовить наблюдателей для выборов.

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#общественная палата
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ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции
29 июня 2024, 13:38

Фото: Istockphoto / sinonimas

Совет ЕС ввел очередной пакет санкций против Белоруссии, включив в него ряд ограничений, ранее примененных к России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял меры, направленные против белорусской экономики, распространив на нее некоторые из уже действующих против России ограничений», — сообщается в документе.
В частности, новые санкции запрещают импорт в ЕС из Белоруссии таких товаров, как золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, а также сырая нефть. Также прекращается транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, ЕС ввел ограничения на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Белоруссии.

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