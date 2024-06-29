Бастрыкин объяснился за слова о «государственной дуре»

Фото: IStock/Oleg Elkov
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прокомментировал свое высказывание о «государственной дуре».
По его словам, выражение он придумал не сам, а прочитал его в социальных сетях, пишет РБК.
Во время обсуждения вопроса о запрете никаба в России, Бастрыкин заявил, что подобные вопросы следует направить на рассмотрение Госдумы, которую несколькими днями ранее он «не так назвал».
Прежде сообщалось, что депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
Бастрыкин заявил о собранных СК доказательствах планов нацистов истребить советский народ
Во время обсуждения вопроса о запрете никаба в России, Бастрыкин заявил, что подобные вопросы следует направить на рассмотрение Госдумы, которую несколькими днями ранее он «не так назвал».
«Надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — подчеркнул глава ведомства.
Прежде сообщалось, что депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
Бастрыкин заявил о собранных СК доказательствах планов нацистов истребить советский народ
Анастасия Хохлова