Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб

Фото: сайт Кремля
Ношение никаба в России нужно в срочном порядке запретить. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, приводит его слова РБК.
Он также обратил внимание на то, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах, при этом в России никакой запрещающей меры нет.
Глава ведомства добавил, что поведение приезжих в Россию людей нужно регулировать, в том числе принятием новых законов.
Против ношения традиционного арабского одеяния в России ранее высказался глава Дагестана Сергей Меликов, который напомнил, что этот вид одежды не является частью традиции народов Кавказа.
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Глава ведомства добавил, что поведение приезжих в Россию людей нужно регулировать, в том числе принятием новых законов.
Против ношения традиционного арабского одеяния в России ранее высказался глава Дагестана Сергей Меликов, который напомнил, что этот вид одежды не является частью традиции народов Кавказа.
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Анастасия Хохлова