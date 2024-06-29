Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб

В Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей, каждый из которых уникален, со своими интересами и мировоззрением, написала в своем Telegram-канале министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе. По ее словам, всех их объединяет стремление к развитию и желание делать регион лучше.