Кадыров решил взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Об этом он заявил в ходе общения с жителями региона в формате прямого эфира.
На вопрос о том, как свое здоровье может оценить Кадыров в настоящий момент, он ответил, что в конце 2024 года намерен отдохнуть и взять отпуск.
Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде.
Прежде сообщалось, что глава Чечни испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем прибыл на лечение в Кремлевскую больницу в Москву. Оказалось, что подобную информацию распространяли украинские телеграм-каналы. Позже Кадыров опроверг слухи о недомогании и назвал такую информацию откровенной ложью.
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Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде.
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Анастасия Крестьянова