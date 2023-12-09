Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах «абсолютно правильным и необходимым». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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