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Кадыров сообщил о желании уйти в отставку

Рамзан Кадыров не исключил, что уйдет в отставку
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о скорой своей отставке. Ранее появились сообщения, что нынешний глава Чечни может покинуть свой пост.
Кадыров отметил, что сам является инициатором своей отставки. Глава республики рассчитывает, что Кремль поддержит его инициативу.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».
Ранее Кадыров уже обращался с просьбой об отставке. 48-летний нынешний глава Чечни занимает свой пост с апреля 2007 года. В прошлом месяце 17-летний сын Кадырова Адам Кадыров занял пост секретаря Совета безопасности Чечни.

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Военный эксперт объяснил бесперспективность угроз Зеленского удара по Москве 9 мая
Анатолий Матвийчук назвал пиаром угрозы Зеленского по атаке Москвы 9 мая
06 мая 2025, 16:11

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил реальность угроз Киева о нанесении ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Ранее Владимир Зеленский не стал исключать атаки столицы России.
По мнению эксперта, эти угрозы следует воспринимать как пиар. Плюс к этому Зеленский хочет, чтобы у европейских лидеров появились сомнения о целесообразности посещения Москвы 9 мая.

«Первая причина — это пиар Зеленского перед западными кураторами, особенно перед Макроном и Стармером: «Я все-таки могу наносить удары по Москве, посмотрите, как я это делаю». И второе — это напугать европейских лидеров, которые собираются приехать в Москву 9 мая», — пояснил Матвийчук NEWS.ru.
Эксперт также подчеркнул, что у Киева нет реальной военной перспективы реализовать свои угрозы. Москва оснащена несколькими поясами системы ПВО.

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#пво
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МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов
Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики
06 мая 2025, 15:18

Фото: iStock/Diy13

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заместитель министра Бобур Усманов выразил строгую нотацию послу России Олегу Мальгину.
Он заявил, что недопустимо ставить под сомнение необходимость расширения узбекского присутствия на территории России и завоевания «жизненного пространства» для потомков Джелал ад-Дина, имея в виду захват ареала обитания этническими узбеками-соседями, сообщает argumenti.ru.

Эксперты отметили, что конфликт возник после того, как глава узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской.

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#эксперты
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В Кремле высказались о любимом кефире Путина
Песков: ажиотаж вокруг кефира Путина говорит о популярности лидера страны
06 мая 2025, 15:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ажиотаж вокруг любимого кефира президента России Владимира Путина говорит о сплочении общества и популярности главы государства. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента», — отметил он, комментируя кадры фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где Путин достает из холодильника кефир.

Известно, что кефир марки «Эковакино» производится рязанским предприятием «Вакинское агро».

Премьера документальной картины «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» прошла на канале «Россия 1» в минувшее воскресенье, 4 мая.

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Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар
06 мая 2025, 14:52

Фото: istockphoto/JARAMA

По мнению директора Центра европейской информации и доцента МГИМО Николая Топорнина, репутация Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), понесла серьезный удар после того, как он не смог набрать необходимое количество голосов для избрания канцлером Германии.
В разговоре с RT он отметил, что это стало неожиданным политическим сюрпризом, поскольку впервые в послевоенной истории Германии канцлер не был избран после подписания коалиционного соглашения.

Топорнин добавил, что в Бундестаге царит замешательство, так как никто не ожидал такого исхода. Причиной этого, по его словам, стало то, что некоторые депутаты коалиции не поддержали кандидатуру Мерца. Поскольку голосование проходило тайно, определить, кто именно проголосовал против, сложно, но эксперты предполагают, что это могли быть представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), особенно из её левого крыла, которое было настроено против Мерца.

Политолог также напомнил, что у Бундестага есть 14 дней для повторного избрания канцлера. Это может быть как Мерц, так и другой кандидат. Он предположил, что партийное руководство может попытаться убедить депутатов в необходимости поддержки Мерца. Однако, даже если ему удастся набрать 316 голосов, его дальнейшая деятельность может столкнуться с критикой и возможным вотумом недоверия. Топорнин подчеркнул, что у Мерца уже нет устойчивого большинства, на которое он мог бы опираться, что наносит серьезный удар по его политической репутации.

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Жительница Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею
Многодетная мать из дагестанского села выиграла более 42 млн рублей в лотерею
06 мая 2025, 11:32

Фото: iStock/LeventKonuk

В Дагестане женщина выиграла крупную сумму в лотерее. Ее выигрыш составил более 42 млн рублей.
Эльмира проживает в селе, а билет приобрела на новогодних праздниках. Женщина зачеркнула номера наобум. В интервью РБК Life она призналась, что сначала подумала о выигрыше в 42 тысячи.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 млн! От волнения даже отложила в сторону телефон. Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — рассказала Эльмира.
Женщина теперь планирует приобрести квартиру. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей. Эльмира уже два десятка лет работает пекарем.

В прошлом году житель Самары выиграл в лотерее свыше 56 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лотерея
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