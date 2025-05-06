Кадыров сообщил о желании уйти в отставку

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о скорой своей отставке. Ранее появились сообщения, что нынешний глава Чечни может покинуть свой пост.
Кадыров отметил, что сам является инициатором своей отставки. Глава республики рассчитывает, что Кремль поддержит его инициативу.
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«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».Ранее Кадыров уже обращался с просьбой об отставке. 48-летний нынешний глава Чечни занимает свой пост с апреля 2007 года. В прошлом месяце 17-летний сын Кадырова Адам Кадыров занял пост секретаря Совета безопасности Чечни.
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Манцаев Рамиль