Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар

Фото: istockphoto/JARAMA
По мнению директора Центра европейской информации и доцента МГИМО Николая Топорнина, репутация Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), понесла серьезный удар после того, как он не смог набрать необходимое количество голосов для избрания канцлером Германии.
В разговоре с RT он отметил, что это стало неожиданным политическим сюрпризом, поскольку впервые в послевоенной истории Германии канцлер не был избран после подписания коалиционного соглашения.
Топорнин добавил, что в Бундестаге царит замешательство, так как никто не ожидал такого исхода. Причиной этого, по его словам, стало то, что некоторые депутаты коалиции не поддержали кандидатуру Мерца. Поскольку голосование проходило тайно, определить, кто именно проголосовал против, сложно, но эксперты предполагают, что это могли быть представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), особенно из её левого крыла, которое было настроено против Мерца.
Политолог также напомнил, что у Бундестага есть 14 дней для повторного избрания канцлера. Это может быть как Мерц, так и другой кандидат. Он предположил, что партийное руководство может попытаться убедить депутатов в необходимости поддержки Мерца. Однако, даже если ему удастся набрать 316 голосов, его дальнейшая деятельность может столкнуться с критикой и возможным вотумом недоверия. Топорнин подчеркнул, что у Мерца уже нет устойчивого большинства, на которое он мог бы опираться, что наносит серьезный удар по его политической репутации.
Читайте также:
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Топорнин добавил, что в Бундестаге царит замешательство, так как никто не ожидал такого исхода. Причиной этого, по его словам, стало то, что некоторые депутаты коалиции не поддержали кандидатуру Мерца. Поскольку голосование проходило тайно, определить, кто именно проголосовал против, сложно, но эксперты предполагают, что это могли быть представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), особенно из её левого крыла, которое было настроено против Мерца.
Политолог также напомнил, что у Бундестага есть 14 дней для повторного избрания канцлера. Это может быть как Мерц, так и другой кандидат. Он предположил, что партийное руководство может попытаться убедить депутатов в необходимости поддержки Мерца. Однако, даже если ему удастся набрать 316 голосов, его дальнейшая деятельность может столкнуться с критикой и возможным вотумом недоверия. Топорнин подчеркнул, что у Мерца уже нет устойчивого большинства, на которое он мог бы опираться, что наносит серьезный удар по его политической репутации.
Читайте также:
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Анастасия Хохлова