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«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки

Трамп: Победа во Второй мировой войне была случилась лишь благодаря США
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что победа во Второй мировой войне была достигнута «исключительно благодаря Соединенным Штатам». Он отметил, что при этом страна не празднует свои заслуги и ведет себя скромно, в отличие от других государств. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам», — заявил он.
Трамп ранее уже «напомнил», что, с его точки зрения, США внесли решающий вклад не только во Вторую, но и в Первую мировую войну, однако редко подчеркивают это. Теперь 11 ноября и 8 мая в США объявлены праздничными днями, связанными с победой, но они останутся рабочими из-за «большого количества других праздников в стране».

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Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Трамп проведет встречу с освобожденной в рамках обмена с РФ балериной Карелиной
05 мая 2025, 23:35

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает The New York Post.
«Президент США Дональд Трамп встретится с американской балериной российского происхождения Ксенией Карелиной в понедельник, 5 мая, через месяц после ее освобождения в России», — передало издание.
Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ. Балерина обвинялась в государственной измене. Карелиной также назначили штраф в 300 тысяч рублей.

В апреле 2025 года её помиловали, а затем передали США в рамках обмена заключенными. Ксению обменяли на россиянина Артура Петрова, задержанного на Кипре за нарушение санкций. Обмен состоялся в Абу-Даби при посредничестве ОАЭ.

Петров обвинялся в незаконных поставках американской микроэлектроники в Россию.

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В Киев на День Победы пригласили практически полный состав гитлеровской коалиции
05 мая 2025, 21:42

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Круг стран Европы, приглашённых на 9 Мая в Киев, практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).
В ведомстве отметили, что цинизм европейцев, которые придерживаются реваншистских взглядов, усугубляется планами глав некоторых членов Евросоюза принять приглашение Зеленского и посетить Украину для участия в мероприятиях, «альтернативных» тем, что будут проводиться 9 мая в Москве.

Также в СВР указали на то, что круг приглашённых в Киев европейских государств практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, которая воевала против Советского Союза в рядах нацистского вермахта и подразделений СС.

Подчеркнём, что украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников в Киев, чтобы отвлечь внимание от Москвы, где состоится парад в честь 80-летия Победы.

Напомним также, что в 2023 году Зеленский перенёс празднования Дня Победы на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало на Украине Днём Европы.

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#владимир
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Скончался депутат Госдумы Павел Качкаев
На 74-м году жизни умер депутат Госдумы Павел Качкаев
05 мая 2025, 16:27

Павел Качкаев. (Фото: Павел Качкаев / Vk.com)

Стало известно о смерти депутата Госдумы Павла Качкаева. Политик умер в Москве на 74-м году жизни.
О его смерти сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце. Соболезнования родным и близким», — написал в своих соцсетях Хабиров.
По данным UFA1.RU, Качкаеву резко стало плохо с сердцем. Его доставили в больницу, где депутат и скончался.

Качкаев до избрания депутатом Госдумы в течение восьми лет руководил Уфой. В конце апреля он был награжден почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии.

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В президента Кении бросили ботинок
В президента Кении Уильяма Руто кинули ботинок
05 мая 2025, 15:55

Фото: Скриншот из видео

Президент Кении Уильям Руто столкнулся с агрессивной реакцией во время обращения к народу. В главу государства бросили ботинок.
Инцидент произошел накануне на митинге в округе Мигори. Как сообщает Reuters, президент сумел отбить ботинок рукой и не пострадал. Полиция задержала трех человек по факту инцидента.

Акции протестов в Кении начались летом прошлого года. Народные волнения связаны с решением властей увеличить налоги. Протесты переросли в прямые столкновения с полицейскими, в ходе которых погибли более 40 человек. Позже Руто отказался от предложения повышения налоговых сборов и инициировал встречу с оппозицией.

58-летний Руто был избран президентом Кении в 2022 году.

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#протесты
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Песков: встреча Путина и Трампа необходима
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима
05 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа необходима, но это требует усилий на разных экспертных уровнях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, встреча должна быть подготовлена соответствующим образом.
«<…> такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются», — отметил Песков.
Ранее Трамп сообщил NBC, что лидеры Европейского союза попросили его позвонить Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине.

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