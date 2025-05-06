«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп утверждает, что победа во Второй мировой войне была достигнута «исключительно благодаря Соединенным Штатам». Он отметил, что при этом страна не празднует свои заслуги и ведет себя скромно, в отличие от других государств. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам», — заявил он.Трамп ранее уже «напомнил», что, с его точки зрения, США внесли решающий вклад не только во Вторую, но и в Первую мировую войну, однако редко подчеркивают это. Теперь 11 ноября и 8 мая в США объявлены праздничными днями, связанными с победой, но они останутся рабочими из-за «большого количества других праздников в стране».
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Мария Моисеева