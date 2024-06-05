«Как Наполеон и Гитлер»: В Венгрии раскрыли, к чему готовится Запад

Фото: iStock/rarrarorro
Запад готовится к крестовому походу на Россию подобно Наполеону и Гитлеру, при этом Москва подготовилась к обороне, но не хочет войны. Так считает председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
«Еще никогда в венгерской истории не было выборов, когда мы были бы настолько близки к угрозе войны, в том числе атомной. И это не правительственная пропаганда, это реальность. НАТО объединяется против России, хочет загнать ее в угол и расправиться с ней. Запад готовится к крестовому походу», — заявил Тюрмер.
Он сравнил нынешние действия стран Запада с действиями Наполеона и Гитлера. По его словам, Европа верит, что сможет победить Россию без потерь, однако ситуация складывается иначе. Тюрмер подчеркнул, что Россия качественно подготовилась к обороне, при том что Москва не хочет войны, однако готова защищаться всеми средствами, в случае нападения.
Читайте также:
Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
Венгрия не приняла решение об участии в саммите по Украине
Венгрия никогда не отправит своих граждан «на чужую войну», заявил Орбан
Элина Позднякова