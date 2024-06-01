Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны хочет помешать Европе вступить в войну с Россией. Об этом политик сообщил на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира» в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.
По словам Орбана, венгерские власти знают, как это сделать. Премьер-министр отметил, что важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и Североатлантического альянса, которые ведут к расширению конфликта на Украине.
Орбан заключил, что также необходимо отдать свой голос на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир, а не за войну.
Ранее Орбан сообщил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.
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Орбан заключил, что также необходимо отдать свой голос на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир, а не за войну.
Ранее Орбан сообщил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.
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Екатерина Коршунова