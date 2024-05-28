Фото: сайт Кремля
Венгрия никогда не отправит своих граждан участвовать в чужом конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя планы Брюсселя о возвращении всеобщего обязательного призыва в Евросоюзе.
Он заявил, что все те, кто сейчас ломает голову над обязательным призывом, зря стараются, поскольку Будапешт не намерен отправлять «венгерскую молодёжь на чужую войну».
В связи с этим Орбан призвал граждан поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, поскольку тогда венгерские депутаты смогут противостоять военным планам ЕС.
Ранее председатель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией Европарламента, Манфред Вебер предложил ввести в евросоюзе всеобщую воинскую повинность.
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В связи с этим Орбан призвал граждан поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, поскольку тогда венгерские депутаты смогут противостоять военным планам ЕС.
Ранее председатель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией Европарламента, Манфред Вебер предложил ввести в евросоюзе всеобщую воинскую повинность.
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Анастасия Чинкова