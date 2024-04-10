«Как оккупанты»: Гуцул — о действиях властей Молдавии

Фото: iStock/Iuri Gagarin
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя как оккупанты.
По ее словам, сотрудники силовых служб применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы.
Она подчеркнула, что флаг ЕС, который люди президента Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.
Ранее Гуцул заявил, что реакция граждан на Санду связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.
Читайте также:
Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией
Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией
«Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — написала Гуцул в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что флаг ЕС, который люди президента Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.
Ранее Гуцул заявил, что реакция граждан на Санду связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.
Читайте также:
Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией
Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией
Алёна Самарева