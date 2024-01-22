«Калька с политики Гитлера»: Депутат ГД прокомментировал новый указ Зеленского

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о претензиях на российские земли – это калька с политики немецкого канцлера Адольфа Гитлера, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 22 января стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». В нём он назвал несколько российских регионов исторически украинскими, а также поручил разработать план по сохранению украинской идентичности на этих территориях.
Депутат напомнил, что фашисты сперва были нацелены только на Судеты, а затем оккупировали всю Чехословакию.
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«Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы», — описал действия украинских властей Ивлев.
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Евгения Парфентьева