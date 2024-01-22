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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, данный законопроект является очередным кровавым документом Зеленского. Он подчеркнул, что в скором времени украинский паспорт может стать черной меткой и лицензией для отлова иностранцев.
Шеремет подчеркнул, что наемников, которые намерены ехать на Украину и воевать против ВС РФ, ждет «незавидная участь». По этой причине, как считает депутат, иностранцам лучше не иметь отношений с кровавой политикой украинского лидера.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.
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Шеремет подчеркнул, что наемников, которые намерены ехать на Украину и воевать против ВС РФ, ждет «незавидная участь». По этой причине, как считает депутат, иностранцам лучше не иметь отношений с кровавой политикой украинского лидера.
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Екатерина Коршунова