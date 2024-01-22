«Незатейливый ход»: Медведев отреагировал на территориальные претензии Зеленского к РФ

Фото: kremlin.ru
После сокрушительного провала на полях спецоперации президент Украины Владимир Зеленский выступил с пропагандистским ходом, подписав указ о территориальных претензиях к России, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.
По словам Медведева, подобный ход украинских властей — не более, чем «незатейливый пропагандистский ход», который необходимо было предпринять, чтобы прикрыть неудачи на полях СВО.
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По словам Медведева, подобный ход украинских властей — не более, чем «незатейливый пропагандистский ход», который необходимо было предпринять, чтобы прикрыть неудачи на полях СВО.
«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — ответил Зеленскому Медведев.
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Евгения Парфентьева