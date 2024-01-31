Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сдал подписи в Центризбирком

Украинское правительство просчиталось, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными бойцами на борту. По плану было обвинить РФ и запугать украинцев. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.