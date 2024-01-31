Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сдал подписи в Центризбирком

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Кандидат на пост президента Российской Федерации от партии «Гражданская инициатива» сдал необходимое количество подписей поддерживающих его граждан в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Накануне кандидаты предоставили декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год, как это положено по закону. Центризбирком рассматривает доходы и налоговые отчисления претендентов на пост главы государства за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. Больше всех денег за это время заработал Владислав Даванков — 76,9 миллиона рублей. Действующий президент РФ на втором месте. Владимир Путин задекларировал 67,6 миллиона рублей.
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