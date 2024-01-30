ЦИК опубликовал декларации о доходах Слуцкого, Харитонова и Даванкова

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала декларации о доходах за 6 лет зарегистрированных кандидатов на пост президента России Николая Харитонова, Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова. Владимир Путин был зарегистрирован накануне, 29 января, и подал декларацию ранее.
Действующий президент РФ Владимир Путин в декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год (шесть лет, предшествующих году назначения выборов) указал сумму 67,6 миллиона рублей.
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