Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление на русском языке

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано в соцсети X.
«С Новым годом!» - написано в сообщении. Вторая надпись сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!», — говорится в публикации ТАСС.
Встреча Нового года с 1 января стала традицией для израильтян только в последнюю четверть XX века. В это время большое число граждан эмигрировало в страну из стран бывшего СССР. При этом официально в Израиле не отмечается Новый год 1 января. Жители страны могут не идти в этот день на работу, но при этом он вычитывается из их отпуска. Как правило, праздник отмечают по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей. В 2024 этот период выпал на вечер 2 по вечер 4 октября.
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