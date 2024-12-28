Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе

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Представители правящего на севере Йемена шиитское военно-политическое движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что атаковали военную базу в Израиле. Для удара была применена гиперзвуковая ракета.
Публикация об этом появилась в официальном телеграм-канале движения. Уточняется, что удар был нанесён по базе военно-воздушных сил «Неватим» в пустыне Нехев на юге Израиля. При атаке была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». База была атакована на следующий день после того, как Израиль подверг бомбёжке столицу Йемена Сану, в частности, военные позиции хуситов.
В последние недели напряжённость между Израилем и Йеменом ощутимо возросла. Хуситы практически ежедневно предпринимают атаки на израильские объекты. Например, 24 декабря они нанесли удар по столице еврейского государства Тель-Авиву. ЦАХАЛ, в свою очередь, бомбардирует и обстреливает объекты в Йемене.
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Александр Бойцов