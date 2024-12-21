Названы главные провокаторы ситуации на Ближнем Востоке

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Вашингтон и Тель-Авив являются главными провокаторами происходящих на Ближнем Востоке событий, считает экономист из США Джеффри Сакс в беседе с журналистами Dialogue Works.
«Израиль и Соединенные Штаты являются главными провокаторами в регионе. Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с Государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — сказал эксперт.Сакс уточнил, что израильская сторона продолжает бесчинства в Газе, Сирии и Ливане. Кроме того, она провоцирует Иран на кровопролитие, считает аналитик.
Со слов экономиста, Израиль — это великий дестабилизатор происходящего в регионе, где не настанет покой, пока шаги еврейского правительства поддерживаются Вашингтоном.
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Никита Кротов