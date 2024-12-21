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Названы главные провокаторы ситуации на Ближнем Востоке

Сакс: Израиль и США — главные провокаторы происходящего на Ближнем Востоке
Фото: istockphoto/goglik83

Фото: istockphoto/goglik83

Вашингтон и Тель-Авив являются главными провокаторами происходящих на Ближнем Востоке событий, считает экономист из США Джеффри Сакс в беседе с журналистами Dialogue Works.
«Израиль и Соединенные Штаты являются главными провокаторами в регионе. Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с Государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — сказал эксперт.
Сакс уточнил, что израильская сторона продолжает бесчинства в Газе, Сирии и Ливане. Кроме того, она провоцирует Иран на кровопролитие, считает аналитик.



Со слов экономиста, Израиль — это великий дестабилизатор происходящего в регионе, где не настанет покой, пока шаги еврейского правительства поддерживаются Вашингтоном.

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#мир
#сша
#израиль
#война
#конфликт
#новости
МВФ назвал Киеву три новых условия для продолжения финансирования
21 декабря 2024, 21:25

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Чтобы международный валютный фонд продолжил финансировать Киев, украинские власти должны выполнить три условия. Об этом в Telegram-канале написал руководитель комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев.
В частности, киевский режим должен подготовить операционную стратегию для тех, кто регулирует фондовый рынок и рынок ценных бумаг, а также внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон и провести с последующим обнародованием внешний аудит работы регулятора Украины в энергетической сфере и сфере ЖКХ.

«Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — прим. ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка», — проинформировал Гетманцев.
Структурными маяками именуются обязательства по реформированию с дедлайнами, взятыми заемщиком при выполнении программы МВФ.

Количество таких маяков для Украины уже свыше 50, добавил Гетманцев.

Перед этим на Западе объяснили, в чем заключается катастрофа для Киева.

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#мир
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#киев
#новости
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Стало известно отношение к Шольцу в ФРГ после теракта в Магдебурге
Канцлера ФРГ Шольца освистали на улице во время его приезда на место теракта
21 декабря 2024, 20:31

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Немецкого канцлера Олафа Шольца освистали на улице во время его приезда на место произошедшего накануне теракта в Магдебурге. Видео с неодобрительно кричащими и освистывающими политика гражданами уже завирусилось в сети.
Трагедия произошла в минувшую пятницу, 20 декабря, когда машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. Обозреватели издания Bild, ссылаясь на правоохранителей, сообщали, что погибли четыре человека, 41 человек тяжело ранен, еще 86 человек госпитализированы, 78 человек получили легкие ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим сообщалось, что в Москве задержали бывшего замминистра просвещения. Чиновник подозревается в хищении многомилионной суммы бюджетных средств.

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#новости
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Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах
Кристерссон в рождественской речи: Швеция будет с Украиной сколько потребуется
21 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/aquatarkus

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, граждане страны собрались на Рождество «в тяжелые времена». Кристерссон пояснил, что многие украинские семьи будут встречать праздники «с пустующим местом за обеденным столом».

Стокгольм будет «оставаться рядом» с Киевом столько, сколько потребуется, подчеркнул политик. В рамках своей речи Кристерссон также затронул ближневосточный конфликт, членство государства в НАТО, миграцию, работу правительства и ряд других вопросов.

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В Европе высказались о планах ЕС по Украине
European Conservative: Европа теряет энтузиазм по поводу поддержки Украины
21 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/artJazz

В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины. Об этом пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для European Conservative.
Журналист отметил, что в резолюции по итогам саммита ЕС Киеву «обещают луну и звезды в плане военной помощи», однако объем производства европейского ВПК далек от обещанного. Орбан отметил, что если избранный президент Соединенных Штатов решит сократить поддержку Киева со стороны Вашингтона, то у Евросоюза «не будет средств заполнить этот пробел».

По его мнению, в итоге все будет зависеть от решений, которые примет республиканский политик, и европейские лидеры это понимают.

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Глава МИД Турции Фидан: Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии
21 декабря 2024, 17:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью французскому ТВ.
По словам Фидана, российский лидер знает, что важно, а что менее важно. Министр также не согласился со словами о том, что Москва «бросила» сирийского президента Асада.

Фидан заключил, что Турция не одобряет присутствие военных баз каких-либо стран в Сирии, однако окончательно данный вопрос должны решить сами граждане государства.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта
Spiegel: Саудовская Аравия три раза предупреждала ФРГ об угрозе теракта
21 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Diy1

Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали ФРГ о возможных угрозах от подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Содержание предупреждений издание не уточняет. В декабре прошлого года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление о подозреваемом Талебе А. Уточняется, что мужчина публиковал в соцсетях угрозы в адрес Берлина.

Однако сотрудники ведомства сочли, что реальная угроза теракта отсутствует.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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Эксперт раскрыл, войдет ли Канада в состав США
Эксперт Подлесный: шутки Трампа о присоединении Канады говорят о введении пошлин
21 декабря 2024, 16:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Шутки избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады говорят о том, что скоро Вашингтон собирается ввести против нее товарные пошлины. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, реальных планов по вхождению Мексики и Канады в состав США у Трампа нет.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто высказывается в шуточной форме.
«Скорее всего, президент намерен повысить тарифы на товары из этих стран, возможно, до 25 процентов. Оттава и Мехико столкнутся с потерей торговых преимуществ. Трамп же все это просчитал», — поделился Подлесных в беседе с NewsInfo.Ru.
В то же время Трамп пригрозил пошлинами еще одному партнеру — Евросоюзу. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что европейские страны должны совершить масштабную закупку американской нефти и газа, чтобы восполнить дефицит в отношениях, сообщают argumenti.ru, а отказ от этого «повлечет за собой постоянные пошлины».

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В Абхазии попросили Россию о гуманитарной поставке электроэнергии
И.о. президента Абхазии Гунба обратился к России с просьбой о гумпомощи
21 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/rarrarorro

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Гунба выразил надежду на то, что соответствующее обращение будет поддержано в кратчайшие сроки. И.о. президента добавил, что Абхазия «переживает серьезные испытания, поскольку недавний политический кризис мог вывести республику за рамки конституционного поля».

Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

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#абхазия
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Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге
21 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Уточняется, что посольство РФ в Германии контактирует с немецкими правоохранителями.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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