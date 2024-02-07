Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс.
«(Такер – ред.) написал мне и сказал, что оно (интервью – ред.) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», - заявил Джонс на своей странице в социальной сети X.
По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.
6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства. На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.
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