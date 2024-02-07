Карлсон не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», - сказал Карлсон телеканалу РЕН ТВ.
Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже почти неделю находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту.
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Элина Позднякова