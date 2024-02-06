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Такер Карлсон исполнил в Москве свою заветную мечту

Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина - Newsweek
06 февраля 2024, 21:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Известный американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News недавно приехал в Москву. Сообщается, что он сумел исполнить свою заветную мечту и взять интервью у президента России Владимира Путина.

Сегодня, 6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства, сообщает Newsweek. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Венедиктов* написал в своей социальной сети X (бывший Twitter), что Карлсон «получил то, что хотел».

На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.

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Reuters: В Евросоюзе отказались от использования активов РФ для Украины
06 февраля 2024, 20:54

Фото: istock / sinonimas

Страны Европейского союза не поддержали предложение Бельгии по использованию замороженных активов России для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — рассказал собеседники агентства.
Чиновник отметил, что большая часть юридических подразделений государств Большой семёрки (G7) учитывают это. Он также объяснил, что использование замороженных денег означает владение активом, и в данном случае — конфискацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#евросоюз
#финансирование
#украина
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Байден заявит Шольцу о своей готовности поддерживать Киев, вопреки Конгрессу
06 февраля 2024, 19:50

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден планирует на личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем объявить, что он лично готов поддерживать Киев. Когда одобренный американским Конгрессом документ о выделении Украине нового пакета помощи ляжет на его стол, он тут же подпишет его, сказал глава Белого дома.
Сложность как раз в том, что искомого одобрения законодателей пока добиться не удаётся, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Вашингтона Джон Кирби. Позицию Конгресса президент США может игнорировать только лично, равно как и выражать надежду на то, что обе палаты (Сенат и Палата представителей - прим. ред.) поддержат соответствующий законопроект, передаёт ТАСС.

Однако в Белом доме не скрывают, что решающее слово остаётся за Конгрессом США. Если решение о выделении дополнительных средств не будет одобрено законодателями, то Штаты просто не смогут больше помогать Украине.

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Политолог Казаков: Постоянная смена главкомов ВСУ на руку России
06 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что постоянная смена главкомов ВСУ будет выгодна для нашей страны.
«Пусть они меняют главкома хоть каждый день. Кадровые перестановки — это восстановление связей, налаживание контактов по новой. То есть не только у солдат и офицеров на линии фронта будет происходить боевое слаживание, но и в высших эшелонах тоже. Это затормозит принятие решений, внесёт какой-то непорядок, хаос. Поэтому пусть они там меняются почаще, нам это выгодно», — пояснил в беседе с «Царьградом» Казаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#политика
#армия
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МИД РФ требует от Прибалтики обеспечения безопасности на президентских выборах
06 февраля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в министерство иностранных дел Российской Федерации. Москва потребовала от представителей прибалтийских государств обеспечения безопасности голосования на выборах президента России, которые пройдут в этих странах.
Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, указано, что вызвать дипломатов пришлось из-за игнорирования властями указанных стран неоднократных обращений России по поводу соблюдения мер безопасности на избирательных участках и поблизости от них.

Спикер российского МИД рассказала, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которым, а также общепринятой мировой практике, обязанность обеспечивать безопасность и принимать все меры для защиты дипломатических представительств, где и будут расположены избирательные участки на мартовских выборах президента РФ, лежит на государствах пребывания.

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ЦИК перенесла заседание, на которой обсудят регистрацию Надеждина на выборах
06 февраля 2024, 16:59

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Центральная избирательная комиссия перенесла с 7 на 8 февраля заседание, на котором будут рассматривать вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщил председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«Члены ЦИК приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России», — сообщила председатель.
Она отметила, что установленные законом сроки разрешают это сделать.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны Польши призвали готовиться к любому сценарию в отношении РФ

Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров
#выборы
#цик
#элла памфилова
#жители
#заседание
#комиссия
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В Минобороны Польши призвали готовиться к любому сценарию в отношении РФ
06 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/ffikretow

Варшава не исключает начало вооружённого конфликта с Москвой, об этом заявил вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания Совета министров.
«Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию», — прокомментировал ситуацию Косиняк-Камыш.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, готовится ли Варшава к вооружённому конфликту с Москвой.

По его словам, Польша уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал.

Ранее Косиняк-Камыш сообщал, что сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.

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#польша
#россия
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Петербургский губернатор Беглов уволил своего зама по энергетике
06 февраля 2024, 16:14

Фото: istockphoto/NataliaNaberezhnaia

В Санкт-Петербурге ушёл в отставку вице-губернатор, курировавший вопросы энергетики, Сергей Дрегваль. Постановление о его освобождении от должности подписал глава городской администрации Александр Беглов.
Отмечается, что бывший чиновник ушёл с поста по собственному желанию. Сегодня, 6 февраля, его последний день работы в Смольном. Обязанности Дрегваля временно перейдут к другому вице-губернатору Кириллу Полякову. Последний в настоящее время отвечает в администрации Северной столицы за транспорт и строительство.

Несмотря на недавние морозы, энергетическая система Санкт-Петербурга отработала без серьёзных сбоев, в отличие от, например, Подмосковья, где наблюдался целый ряд резонансных коммунальных аварий. Не исключено, что увольнение заместителя губернатора Петербурга, ответственного за сферу энергоснабжения города, является обычной чиновничьей перестановкой.

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#транспорт
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#губернатор
#энергетика
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Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии
Урсула фон дер Ляйен: ЕС после СВО сделает ВСУ частью своей армии
06 февраля 2024, 15:30

Фото: iStock/makaule

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать оборонный потенциал Украины в качестве оборонного потенциала Европы. Таким образом, ВСУ со временем будут интегрированы в оборонные программы ЕС. Такое заявление она сделала во время своего выступления в Еврокомиссии.
«Украина — будущий член нашего Европейского союза. Таким образом, она должна стать намного ближе к нам и в области обороны», — заявила Фон дер Ляйен.

Она также призвала сохранить поддержку Украины для защиты будущего Европы. По ее словам, более 40 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку на территории стран ЕС, также Киеву было передано военной техники на 28 млрд евро.

Кроме того, Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличил производство боеприпасов на 40%. Уже к марту Украине планируется передать более 500 тысяч артиллерийских снарядов. К концу года эта цифра увеличится до одного миллиона. Однако она подчеркнула, что это недостаточно, а процесс передачи необходимо ускорить.

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#евро
#производство
#украина
#ес
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Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров
Фон дер Ляйен обвинила РФ и климата в проблемах фермеров ЕС
06 февраля 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в основе проблем европейских фермеров лежат Россия и изменения климата.
«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в последнее время европейские фермеры», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

А ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров увидел истоки нынешних проблем фермеров Европы в сельскохозяйственной политике ЕС, которая связана с установлением экологических норм, запретом на определённые пестициды или удобрения, ввозом с Украины значительного количества продукции беспошлинно.

«Всё это приводит к тому, что экономическая ситуация плачевная, многие на грани банкротства, часто и просто банкроты. <...> Всё это накапливалось, накапливалось, и в результате такая цепная реакция по всей Европе», — отметил в беседе с RT Фёдоров.

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#европа
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