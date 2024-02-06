Такер Карлсон исполнил в Москве свою заветную мечту

Фото: сайт Кремля
Известный американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News недавно приехал в Москву. Сообщается, что он сумел исполнить свою заветную мечту и взять интервью у президента России Владимира Путина.
На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.
Читайте также:
«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
В США отреагировали на визит Карлсона в Москву
Александр Бойцов