Картаполов: Фракция «ЕР» единогласно поддержала кандидатуру Мишутина на пост премьера

Фото: сайт Кремля
Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера РФ. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Картаполов в Telegram-канале.
Фракция КПРФ же воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина. С таким заявлением ранее выступил Геннадий Зюганов.
Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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