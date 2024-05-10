Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Фото: сайт Кремля
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней. На его пост рассматривают первого заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут.
По данным источника, возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и иных важных структур. Отмечается, что если Патрушев займет новую должность, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты.
Читайте также:
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
По данным источника, возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и иных важных структур. Отмечается, что если Патрушев займет новую должность, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты.
Читайте также:
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
Екатерина Коршунова