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Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

РБК: Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера России
10 мая 2024, 11:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней. На его пост рассматривают первого заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут.

По данным источника, возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и иных важных структур. Отмечается, что если Патрушев займет новую должность, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко.



Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты.

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#переход
#правительство
#министр
«Будут последствия»: В Китае обратили внимание на жёсткий сигнал Японии со стороны России
SCMP: Россия посылает сигнал Японии, возводя базы на Курильских островах
10 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия посылает Японии сигнал, возводя разведывательные базы на Курильских островах, об этом пишет китайское издание South China Morning Post.
«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», — цитирует автор статьи слова профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна.

Как считает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой, с помощью этих баз у Москвы появятся «глаза и уши», направленные на север Японии. Так Россия сможет отслеживать действия японцев, а также их союзников — Соединённых Штатов Америки.

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Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
10 мая 2024, 10:13

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты. Об этом спикер Совфеда написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в список вошли три кандидатуры: глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата парламента будет ожидать представления российского лидера для назначения на должность.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#правительство
#рф
#валентина матвиенко
#владимир путин
#президент
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В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
10 мая 2024, 09:59

Фото: Официальный сайт Кремля

Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение депутатов проект постановления об утверждении Михаила Мишустина председателем правительства, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Государственной думы.
Михаил Мишустин вступил в должность председателя правительства Российской Федерации 16 января 2020 года, его предшественником является нынешний зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

7 мая 2024 года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. Вместе с его инаугурацией правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

«Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — сообщается в тексте документа, опубликованного в базе Госдумы.

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#правительство
#госдума
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Пугающие события: Слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине вызвали панику в Италии
IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к разрушительной войне с РФ
10 мая 2024, 06:54

Фото: РИА Новости

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона говорят об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Такое мнение приводит итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
До этого Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине в случае прорыва линии фронта российскими войсками и соответствующей просьбы от Киева. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории Российской Федерации британским оружием.

«Ее (НАТО — ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна <...> учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии», — отмечают в материале.
Авторы статьи отмечают, исполнение предложений Франции и Британии превратит обе страны в полноценных участников конфликта с Россией. Так, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для Вооруженных сил России, сказано в публикации.

«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов», — предупреждают журналисты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова премьера Польши Дональда Туска о солдатах НАТО на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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АСЕАН открыта для взаимодействия с РФ, заявил постпред
Загайнов: АСЕАН желает сотрудничать с Россией, несмотря на давление США
10 мая 2024, 06:38

Фото: istock / Ake Dynamic

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии готова к взаимодействию с РФ, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости.
«В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной», — заявил дипломат.
Как утверждает Загайнов, связи РФ и АСЕАН «прошли испытания временем», поскольку исторически Россия выстраивала свои отношения со странами Юго-Восточной Азии, основываясь на «равноправии и взаимном уважении», никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе.

В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Бруней, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор планируется в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.

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#таиланд
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#дипломат
#рф
#асеан
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Властям США порекомендовали объяснить Киеву нереалистичность возвращения территорий
FP: США стоит объяснить Киеву нереалистичность возвращения утраченных территорий
10 мая 2024, 05:51

Фото: istock / berean

Американским властям стоит объяснить Киеву, что его намерения по возвращению под контроль утерянных территорий нереалистична. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — пишет американское информагентство.
Авторы материала подчеркивают, что президент Штатов Джо Байден уделяет недостаточно времени на планирование стратегических действий страны на Украине, а вместо этого передает Киеву огромное количество денег. Отмечается, что эта стратегия является ошибочной и Вашингтону необходимо добиваться начала переговоров между РФ и Украиной.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине
Антонов назвал Украину лабораторией по уничтожению исторической памяти
10 мая 2024, 05:45

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат завил, что в настоящее время нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов: западные «псевдоисследователи» ставят СССР рядом с гитлеровской Германией, проводят знак равенства между жертвами и убийцами, разрушают мемориалы, издеваются над могилами солдат и офицеров, которые отдали жизнь борьбе за мирное будущее.

«Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок», — заявил Антонов.
Посол добавил, что сегодняшней общей задачей является борьба за мир против ростков «коричневой чумы», которые бурно взошли на Украине и в некоторые европейских странах, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.

Он ​добавил, что уверен в проводимой Россией спецоперации, которая расставит все по местам.

«Мы победим», — заверил Антонов.
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#солдат
#антонов
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Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Володин: Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
10 мая 2024, 05:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин.
Михаил Мишустин занимал должность главы правительства 4 года 3 месяца и 21 день — с января 2020 года. На посту премьер-министра он, будучи директором ФНС, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Мишустин — один из трех председателей правительства в современной истории России, дольше всех исполнявший обязанности непрерывно — после Медведева, занимавшего пост 7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012-2020 годах, и Виктора Черномырдина, который возглавлял правительство 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992-1998 годах.

До этого Путин заявил, что правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Урок для Путина»: в Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России
Каммингс: изъятием активов РФ Запад лишь покажет Путину свой идиотизм
10 мая 2024, 04:08

Фото: сайт Кремля

Единственный урок, который Запад может преподать российскому президенту Владимиру Путину изъятием активов РФ, заключается в демонстрации полного идиотизма политиков Запада. Такое мнение озвучил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в материале для британского издания i.
«Какой урок мы преподали ему (Путину. — ред.)? <...> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных (западной. — ред.) финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — высказался экс-советник.
Каммингс отметил, антироссийская политика уже привела Запад к резкому росту бытовых расходов. Как считает бывший советник, санкции стали катастрофой для европейской политики и принесли больший вред самой Европе, нежели России.

Ранее сообщалось, что в Европе усилят контроль за санкциями против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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