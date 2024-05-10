Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

Фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил руководитель партии Геннадий Зюганов по итогам встречи членов фракции с кандидатом на пост председателя правительства в Госдуме.