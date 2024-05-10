Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

Фото: сайт Кремля
Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Силуанов занимает свой пост на протяжении 13,5 лет. РБК добавил, что официальный запрос в Минфин России, касающийся должности министра финансов, отправлен.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Екатерина Коршунова