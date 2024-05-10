Радио1
Главная / Новости / Политика/ Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

10 мая 2024, 13:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Силуанов занимает свой пост на протяжении 13,5 лет. РБК добавил, что официальный запрос в Минфин России, касающийся должности министра финансов, отправлен.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны.



Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Читайте также:

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
#эксперт
#правительство
#пост
#страны
#министр
#минфин
#рф
#послание
Картаполов: Фракция «ЕР» единогласно поддержала кандидатуру Мишутина на пост премьера
10 мая 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера РФ. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Картаполов в Telegram-канале.
Фракция КПРФ же воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина. С таким заявлением ранее выступил Геннадий Зюганов.

Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Читайте также:

Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина

Антон Силуанов сохранит пост министра финансов

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера
#госдума
#владимир путин
#правительство
#пост
#премьера
#рф
#михаил мишустин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании
В МИД КНР призвали США перестать необоснованно подавлять китайские компании
10 мая 2024, 13:39

Фото: iStock/ffikretow

Соединённые Штаты должны прекратить эксплуатацию вопросов нацбезопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний. Об этом официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил в ходе брифинга.
Напомним, что США ввели экспортные ограничения в отношении 37 китайских компаний за действия, направленные якобы против американской нацбезопасности. В документе Минпромторга США также сказано, что часть ограничений связана с предполагаемыми поставками товаров в Россию.

Цзянь подчеркнул, что американская сторона уже давно давит на китайские компании, однако не может предоставить весомые доказательства их действий против нацбезопасности США.

В связи с этим, дипломат призвал американских политиков прекратить политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, злоупотреблять введением санкций и необоснованно подавлять китайские компании.

Читайте также:

МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России

США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
#сша
#китай
#компании
#санкции
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра
10 мая 2024, 13:22

Фото: сайт Госдумы

Фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил руководитель партии Геннадий Зюганов по итогам встречи членов фракции с кандидатом на пост председателя правительства в Госдуме.
Также Зюганов добавил, что депутаты подготовили свои предложения, которые направили Михаилу Мишустину.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Мишустиным заявил, что в Госдуме должны высоко оценить представленные и.о. премьер-министра результаты работы ранее возглавляемого им правительства и поддержать его кандидатуру на пост председателя кабмина.

Читайте также:

Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
#михаил мишустин
#геннадий зюганов
#правительство
#премьер-министр
#кандидаты
#кпрф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какую должность отдадут Голиковой в новом составе правительства
РБК: Татьяна Голикова останется на своей должности
10 мая 2024, 13:17

Фото: Официальный сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова в составе нового Кабмина РФ останется на своей должности, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Татьяна Голикова, занимающая с 2018 года пост вице-премьера по социальным вопросам, останется на этом же посту в новом правительстве, уточнили в издании.

По словам двух собеседников РБК, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Напомним, сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. Ранее Мишустина на эту должность одобрил президент РФ Владимир Путин. Мишустин занимает должность премьер-министра России с 2020 года.

Читайте также:

Из инженера-системотехника в председателя правительства: Что известно о Михаиле Мишустине

Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина

РБК: Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера России
#татьяна голикова
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин выразил уверенность в поддержке Госдумой кандидатуры Мишустина
10 мая 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Мишустин недавно был в Госдуме, где представил итоги работы возглавляемого им правительства. Он ​добавил, что ​члены нижней палаты парламента должны оценить это и поддержать кандидатуру политика на пост ​премьера России.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму постановление об утверждении Мишустина ​премьер-министром страны.

Читайте также:

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером

Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
#михаил мишустин
#владимир путин
#госдума
#кандидаты
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Армении требуют отставки премьер-министра Пашиняна
В Ереване проходят акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
10 мая 2024, 12:40

Фото: сайт Кремля

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на акции и забастовки в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты в прямом эфире транслируют местные телеканалы и новостные порталы.
Отмечается, что многотысячным движением руководит лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт. Они подходят к университетам, где был приостановлен учебный процесс, с призывом к студентам присоединиться к борьбе. В результате, студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку и присоединились к акции оппозиционеров.

Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла участников акций от противоправных действий, подчеркнув, что за них последует наказание по закону.

В последние дни правительственные СМИ Армении, а также западные издания объявили информационную войну из-за действий Баграта. Они обвиняют его в получении денег из России для организации оппозиционного движения в стране.

Читайте также:

Армянская оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте

В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна

Пашинян высказался о встрече с Путиным и другими российскими коллегами
#армения
#никол пашинян
#акции
#протесты
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным
Глава МИД Британии призвал Запад «пересидеть» Путина в конфликте на Украине
10 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/ffikretow

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам политика, Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине и занять более жёсткую позицию для обеспечения более крепкого мира.

Напоминая об окончании «холодной войны», Кэмерон заявил о вновь опускающемся на европейские государства холоде.

Читатели издания в комментариях под статьёй раскритиковали заявление Кэмерона, заявив, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги людей на продолжение конфликта на Украине. Также они призвали не доверять главе МИД и не провоцировать Россию.

Ранее в ходе визита в Киев Кэмерон «разрешил» украинским войскам обстреливать российские территории британским оружием.

Читайте также:

Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД

Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
#великобритания
#россия
#владимир путин
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пойдёт ко дну»: в США сделали громкое заявление о скором распаде НАТО
Макгрегор: после украинского конфликта НАТО ждёт распад
10 мая 2024, 12:07

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО в настоящее время настолько ослабла, что после завершения украинского конфликта её ждёт незавидная судьба. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
НАТО не сможет уцелеть и неминуемо «пойдёт ко дну», заявил эксперт.

Ранее экс-командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в случае вооружённого конфликта с Россией необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, поскольку там находятся значительные силы. В частности, в порту Балтийск базируется большая часть российского флота Балтийского моря, а в самом Калининграде размещаются военно-воздушные и ракетные силы. Также Ставридис не исключил наличие ядерного оружия в регионе.

Читайте также:

В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил

Назван регион России, способный нанести шокирующий удар по НАТО

НАТО не направит войска на Украину
#нато
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа дата обсуждения Совфедом кандидатур «силового блока» правительства
Совфед 14 мая обсудит кандидатуры «силового блока», глав МИД и СП
10 мая 2024, 11:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации 14 мая обсудит кандидатуры «силового блока» кабинета министров, глав МИД РФ и Счётной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне этой встречи пройдут заседания комитетов.

Регламент Совфеда предполагает, что кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству, обороне, международным делам и федеральному устройству. Затем комитеты подготовят заключения по предварительным кандидатурам.

Кандидаты на посты руководителей приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом предварительное обсуждение может проводиться в закрытом режиме.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила агентству, что не позднее 20 мая сенаторы определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава российского правительства и доложат о своей позиции Владимиру Путину.

Читайте также:

Мантуров покинет пост главы Минпромторга

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
#совет федерации
#кандидаты
#министерство
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф