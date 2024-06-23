Картаполов: Ядерная доктрина РФ может измениться с ростом внешних угроз

Фото: istockphoto/Gerasimov174
Изменения в ядерной доктрине России может измениться, если возрастут внешние вызовы и угрозы по отношению к РФ. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от того, насколько и в какую сторону будет меняться военно-политическая обстановка в Европе и в мире. Если станет очевидным, что возрастают вызовы и угрозы в отношении России, будут внесены какие-то изменения в ядерную доктрину РФ, возможно, в части времени применения ядерного оружия и времени принятия решения об этом, сказал Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, учитывая обсуждения в экспертных кругах возможности понижения порога применения ядерного оружия.
Читайте также:
Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина
Россия пересмотрит ядерную доктрину – аналитик Коротченко
Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерное оружие, а не изменения климата
Александр Бойцов