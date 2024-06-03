Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерное оружие, а не изменения климата

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Именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а вовсе не глобальное потепление. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома подчеркнул, что считает ядерный апокалипсис более серьёзной угрозой, чем изменения климата, в отличие от действующего президента США Джозефа Байдена, который назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой человечеству.
Трамп напомнил, что Байден относит климатические вопросы к тотальным угрозам, хотя применение ядерного оружия способно нанести всему живому такой урон, о котором «даже не нужно говорить». Ядерное оружие грозит полным уничтожением цивилизации, именно поэтому оно и является главной угрозой, заключил экс-президент.
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Александр Бойцов