Россия пересмотрит ядерную доктрину – аналитик Коротченко

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Расширение и укрепление блока НАТО заставит Россию в ближайшее время пересмотреть свою военную доктрину по применению ядерного оружия. Такое изменение предсказал РИА Новости аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По словам эксперта, НАТО отмечает 75-летие крупнейшими со времен холодной войны учениями, в которых задействовано более 90 тысяч военнослужащих.
Он отметил, что в связи с численным, обычным и ядерным превосходством НАТО Россия в ближайшее время скорректирует положения о ядерном оружии в своей военной доктрине.
По мнению Коротченко, Россия сможет противостоять агрессии НАТО, только опираясь на свое стратегическое и тактическое ядерное оружие.
Также журналист считает, что риск прямого военного конфликта между Россией и НАТО высок. По его словам, он достигает почти 100 процентов.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.
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Он отметил, что в связи с численным, обычным и ядерным превосходством НАТО Россия в ближайшее время скорректирует положения о ядерном оружии в своей военной доктрине.
Также журналист считает, что риск прямого военного конфликта между Россией и НАТО высок. По его словам, он достигает почти 100 процентов.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.
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Александр Климов