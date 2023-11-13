Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО

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Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что обсудил на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенных сил ВСУ.
Целью визита Наева стало, в частности, улучшение оперативной совместимости НАТО и Киева. Он рассказал представителям НАТО об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирает уволить троих командующих Вооружёнными силами Украины. В списке также оказался командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне», — прокомментировал встречу высокопоставленный офицер альянса Гульельмо Мильетта.
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Алина Юрчак