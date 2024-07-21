Киевские власти начали шантажировать европейских союзников

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Украина остановила транзит российской нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. Прекращение поставки около 1,1 миллиона баррелей в месяц выглядит настоящим энергетическим шантажом.
В июне Киев внёс ЛУКОЙЛ в санкционный список, что и послужило основанием для прекращения транзита нефти, напоминает РИА Новости. В министерстве экономики Словакии, комментируя ситуацию, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика, на которого санкции не распространяются. Однако с украинской стороной проводятся консультации. Ранее на проходящей неделе о прекращении поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев указывает, что главными жертвами в сложившемся положении станут крупнейшие венгерские нефтеперерабатывающие заводы. География не позволяет Словакии и Венгрии получать нефть ««нетрубопроводным» способом без значительных издержек. Конечно, можно рассчитывать на импорт через Хорватию, однако это менее рентабельно, отмечает эксперт.
Очевидно, что Киев пытается таким способом надавить на Словакию и Венгрию, чтобы вынудить их отказаться от «пророссийской позиции». По словам Марышева, украинские власти пытаются с одной стороны наказать Орбана за миротворческие амбиции, а с другой — продемонстрировать решимость продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров.
Для Москвы же в данной ситуации никакого риска нет. Санкции Киева никак не повлияют на добычу и поставки нефти, так как сырьё уйдёт на альтернативные рынки, заключил эксперт.
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Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев указывает, что главными жертвами в сложившемся положении станут крупнейшие венгерские нефтеперерабатывающие заводы. География не позволяет Словакии и Венгрии получать нефть ««нетрубопроводным» способом без значительных издержек. Конечно, можно рассчитывать на импорт через Хорватию, однако это менее рентабельно, отмечает эксперт.
Очевидно, что Киев пытается таким способом надавить на Словакию и Венгрию, чтобы вынудить их отказаться от «пророссийской позиции». По словам Марышева, украинские власти пытаются с одной стороны наказать Орбана за миротворческие амбиции, а с другой — продемонстрировать решимость продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров.
Для Москвы же в данной ситуации никакого риска нет. Санкции Киева никак не повлияют на добычу и поставки нефти, так как сырьё уйдёт на альтернативные рынки, заключил эксперт.
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Александр Бойцов