Politico: Венгрии грозит топливный кризис из-за приостановки транзита нефти

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Венгрия в ближайшее время может столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии. Причина этого в приостановке Украиной транзита российской нефти.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Politico. Приостановка поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ может вызвать настоящий топливно-энергетический кризис, если Будапешт не найдёт решение, предупредила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.
Из-за простоя поставок нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены использовать запасы, которых хватит только на 90 дней. Ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона считает, что Венгрии придётся искать способы дипломатического урегулирования проблемы, чтобы избежать серьёзного кризиса.
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Александр Бойцов