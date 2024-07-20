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Киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через газопровод «Дружба», напоминает РИА Новости. Министерство экономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной её транзита через свою территорию.
По словам Шеремета, киевский режим перешёл к политике откровенного шантажа по отношению к Венгрии. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа плясать под дудку Зеленского, сразу получат подлый удар в спину, считает парламентарий. Он также добавил, что странам ЕС стоит призадуматься о том, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели на груди».
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Александр Бойцов