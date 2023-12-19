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Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США

ЦТАК: Лидер Северной Кореи прокомментировал запуск ракеты «Хвасон-18»
19 декабря 2023, 04:52
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
«Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — подчеркнул глава Северной Кореи.

Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.


Испытанная КНДР ракета «Хвасон-18» пролетела 1 002 км при максимальной высоте полета 6 518 км. Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

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#ким чен ын
#кндр
#сша
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Президент Чехии Павел: В украинском конфликте произойдет сдвиг не в пользу Киева
19 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Hal_Gamble

Президент Чехии Петр Павел считает, что в конфликте России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева. Об этом говорится в интервью главы чешского государства для Seznam Zpravy.
«Развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело», — подчеркнул глава Чехии.

Павел напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. По его мнению российский лидер Владимир Путин сейчас надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа, потому что «с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа». Чешский президент подчеркнул, что такая ситуация ​невыгодна странам Запада, но пока неясно, насколько подобный сценарий может быть реализован.

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.

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#россия
#украина
#чехия
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Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
19 декабря 2023, 04:32

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов армии Израиля в секторе Газа и в конфликте на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», — цитирует агентство слова Кирби.

Американский чиновник добавил, что Российская Федерация якобы ставит такие цели, поэтому тактику ВС РФ «можно сравнить с тактиками ХАМАС». Израиль же, по мнению представителя Белого дома, не ставит перед собой задач насиловать и мучить мирное население.

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#сша
#израиль
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#всу
#вс рф
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Reuters: Хантер Байден 12 января предстанет перед судом за неуплату налогов
19 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Nastco

Сын президента США Джо Байдена Хантер в начале января 2024 года предстанет перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Как сообщает агентство Reuters, первое заседание назначено на 13:00 по местному времени 11 января (00:00 12 января по мск).
Сын президента США Хантер Байден в эфире подкаста американского диджея Moby обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец Джо Байден не справится с этой потерей. .

Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.

Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#джозеф байден
#налоги
#суд
#сша
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На Украине пригрозили ввести войска на границу США
Журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США и Мексики
19 декабря 2023, 03:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что для разрешения миграционного кризиса Украина могла бы ввести свои войска на границу США и Мексики.
«Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу Politeka.

Сазонов отметил, что внутрипартийная борьба в Соединённых Штатах сказывается на поддержке ВСУ негативно. Республиканцы и демократы не могут прийти к общему мнению касательно усиления южной границы — демократическая партия не видит смысла укреплять пограничные посты, в то время как их оппоненты считают иначе. При этом обе партии так или иначе стремятся поддержать Киев, заключил журналист.

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#киев
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Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов
19 декабря 2023, 01:48

Фото: iStock/Derek_Brumby

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательная комиссия вынужденно продолжает свою работу, так как выйти из здания без объявления повторных выборов не дают около 2 тысяч протестующих. Центр города оцеплен полицией. На место прибыли сотрудники спецназа.

Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.

По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) , поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.

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#сербия
#оппозиция
#выборы
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В ВСУ заподозрили Байдена в желании сдать Украину
Солдат ВСУ Сазонов: Байден может попытаться «продать» электорату поражение Украины
19 декабря 2023, 01:39

Фото: РИА Новости

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что президент США Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka.
«Лишь бы Байден не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это «перемогой». Вот чего я опасаюсь», — поделился переживаниями Сазонов.

Он добавил, что американский лидер без поддержки Республиканской партии не сможет оказать достаточную поддержку Украине. Сазонов предположил, что демократы и их политические соперники смогут достичь компромисса.

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#финансирование
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#байден
#переговоры
#украина
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Глава МИД Финляндии: Сейчас нельзя назвать сроки для приёма Украины в НАТО
19 декабря 2023, 01:24

Фото: iStock/Michele_Ursi

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен публично признала невозможность в настоящее время назвать сроки, в которые Киев сможет выполнить все требования для приёма Украины в НАТО. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.
«На прошлой неделе ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении <...> И это надежный путь, который также поможет Украине однажды соответствовать критериям НАТО <...> Мы пока не можем установить дату», — добавила министр иностранных дел Финляндии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил. При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.

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#нато
#мид
#финляндия
#украина
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Пентагон начал операцию по защите судоходства в Красном море
19 декабря 2023, 00:51

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) по защите Красного моря на фоне ударов по торговым судам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Впервые информация о проведении такой операции появилась в субботу, 16 декабря, после того, как стало известно о перехвате британскими и американскими кораблями 15 беспилотников, выпущенных хуситами по торговым судам в южной части акватории Красного моря. Какие именно страны будут привлечены к участию в операции, не уточняется.

В настоящее время в Красном море находятся два эсминца ВМФ США, один эсминец британского Королевского флота, а также фрегат ВМС Франции. О своем намерении направить туда военный корабль сообщала также Германия.

Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.

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#сша
#операция
#море
#пентагон
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На Украине готовы объявить мобилизацию женщин
УНИАН: Украине может потребоваться мобилизация женщин, рассказала депутат Рады
19 декабря 2023, 00:38

Фото: iStock/Olga_Balynska

Текущая ситуация на Украине вскоре может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Рады Инна Совсун.
«Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны», — цитирует депутата агентство УНИАН.

По ее словам, либо Украина проиграет войну, либо властям страны придется принимать это сложное решение. При этом, указала Совсун, нужно определиться с категориями украинок, подлежащих мобилизации.

Ранее депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила о подготовке законопроекта об уравнивании мужчин и женщин в вопросах службы, что позволит мобилизовать женщин на тыловые должности, причем связанные не только с медицинскими профессиями.

Верховная рада Украины уже начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. В документе будет информация о ротации военных, о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена, а также изменение призывного возраста.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#украина
#мобилизация
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