Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
«Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — подчеркнул глава Северной Кореи.Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.
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