В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США

Фото: iStock/NatanaelGinting
Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Об этом пишет агентство Киодо.
«Дальность полёта, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тыс. км», — цитирует издание слова Миякэ.
Он добавил, что всего ракета была в полёте 73 минуты.
Читайте также:
«Мистическое оружие»: В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
«Начали теснить»: В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
Диана Аванесян