КНДР запустила ракету в Японское море

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Северокорейское государство запустило баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об это информирует агентство Рёнхап, ссылаясь на Министерство обороны Южной Кореи.
Служба морской безопасности Японии сделала предположение, что боевой снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны государства. Как сообщает NHK, высота полета превысила 6 тысяч километров. В Сеуле установили, что ракета была выпущена под вертикальным углом, дальность полета составила тысячу километров.
Власти Японии созвали совет нацбезопасности.
До этого сообщалось, что Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своем уходе в отставку. Причиной этому стал скандал с ошибками в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак