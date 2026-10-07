Ким Чен Ын обратился к Путину и всей России по важному поводу

07 октября 2026, 01:25

Ким Чен Ын обратился к Путину и заявил о важном союзе с Россией

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения. Её текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).