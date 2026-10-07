Ким Чен Ын обратился к Путину и всей России по важному поводу
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения. Её текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В послании глава Северной Кореи заявил о твёрдой приверженности развитию союзнических связей с Москвой. Ким Чен Ын подчеркнул, что курс на укрепление стратегического партнёрства с Россией остаётся неизменным как для правительства КНДР, так и лично для него. По словам Ким Чен Ына, расширение и развитие сотрудничества с РФ — это принципиальная линия, которую власти страны намерены последовательно проводить.
В телеграмме лидер КНДР выразил убеждённость в том, что российский народ добьётся победы в борьбе за суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны. В поздравлении Ким Чен Ын тепло отозвался об их личных отношениях с Путиным, назвав президента РФ «самым дорогим другом» и отметив, что рад возможности вместе открывать новые этапы в связях двух государств.
Кроме того, глава КНДР высоко оценил достижения России за последние два десятилетия. По его мнению, за этот период страна заметно укрепила свой международный авторитет, продемонстрировала миру статус сильной и процветающей державы и создала основу для масштабного исторического развития.
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