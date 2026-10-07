США выпустили экстренное предупреждение из-за угрозы чумы в России
Посольство США в России выпустило экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся на территории РФ, и настоятельно рекомендовало им немедленно покинуть страну. В числе основных рисков дипломаты называют возможную вспышку лёгочной чумы.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, опасения вызваны вероятным случаем заболевания, смертью человека и введением карантинных мер в Иркутске. Дипломаты подтверждают, что внимательно отслеживают развитие ситуации.
Гражданам США, которые сейчас находятся в регионе, советуют строго следовать указаниям местных врачей, избегать посещения больниц, попавших в зону риска, а также незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении температуры или нарушений дыхания.
Кроме того, американцам рекомендовано в течение 14 дней после поездки в район возможной вспышки внимательно следить за состоянием своего здоровья. Также посольство призывает заранее подготовить план экстренного выезда из России, который не будет зависеть от поддержки правительства США.
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