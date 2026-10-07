США выпустили экстренное предупреждение из-за угрозы чумы в России

07 октября 2026, 01:18

Посольство США призвало американцев покинуть Россию из‑за угрозы чумы

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Посольство США в России выпустило экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся на территории РФ, и настоятельно рекомендовало им немедленно покинуть страну. В числе основных рисков дипломаты называют возможную вспышку лёгочной чумы.