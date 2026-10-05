Путин поддержал идею создать нейросеть в сфере образования
Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, передает РИА Новости.
Инициатива принадлежит победителю конкурса «Учитель года-2026» Алексею Морозову. Он предложил разработать нейросеть, обученную на стандартизированных образовательных программах, учебниках и проверенном контенте. Эта нейросеть должна помогать учителям создавать презентации, медиаматериалы и цифровые дополнения для уроков.
По словам главы российского государства, соответствующее предложение является абсолютно правильным.
«Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали... Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», — добавил Путин.
Президент также призвал представителей правительства, ответственных за образовательную сферу, уделить внимание этой инициативе.