Путин поддержал идею создать нейросеть в сфере образования

05 октября 2026, 16:40

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, передает РИА Новости.





Инициатива принадлежит победителю конкурса «Учитель года-2026» Алексею Морозову. Он предложил разработать нейросеть, обученную на стандартизированных образовательных программах, учебниках и проверенном контенте. Эта нейросеть должна помогать учителям создавать презентации, медиаматериалы и цифровые дополнения для уроков.



По словам главы российского государства, соответствующее предложение является абсолютно правильным.





«Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали... Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», — добавил Путин.