Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Фото: сайт Кремля
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что по мере неустанного продвижения нашей революции усилия Соединённых Штатов и южнокорейцев по тому, чтобы воспрепятствовать ей, будут усиливаться. Он подчеркнул, что армия должна обладать решительным духом противостояния и чётким пониманием главного врага, а также должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника», — говорится в публикации.
Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.
Читайте также:
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на точность прогнозов Путина
Россия начинает председательство в БРИКС
Зеленский в Новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
Диана Аванесян