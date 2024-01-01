Зеленский в Новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
«Знаю, что однажды каждому украинцу придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», — сказал украинский лидер в ходе обращения на YouTube-канале.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял о своём желании мобилизовать граждан, покинувших страну. Он отметил, что все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет должны получить приглашение явиться на призывной пункт. Кроме того, ожидается, что уклонисты в случае принятия украинским парламентом нового закона о мобилизации лишаться возможность обновить документы.
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